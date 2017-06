Filmet snøhvitt rådyr: – En sjeldenhet i Norge

Kristin Tande Solberg kom svært nær rådyret, som holder til i Driva ei mil sør for Oppdal sentrum.

Det er avisa Opp som første skrev om saken.

Svært uvanlig

Det finnes vel 150.000 rådyr i Norge og mange blir observert av mennesker. Men det er svært uvanlig å se kritthvite rådyr.

Forsker på hjort Erling Meisingset ved NIBIO sier det er svært uvanlig å se hvite rådyr i Norge. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Sånn sett er det en sensasjon. Blant fagfolk vet vi at det kan forekomme, sier forsker på hjort, Erling Meisingset ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

– Dette er blant sjeldenhetene i Norge. Jeg har hørt om det i Tyskland. Men da har de vært i parklignende områder og det har vært innavl.

Han sier dette ikke er tilfelle med rådyret i Oppdal.

– Dette er arveegenskaper dyret har med seg far både mor og far.

Filmet rådyret

Kristin Tande Solberg fikk se dyret da hun var på trimtur og sier det var spesielt.

– Den lå rolig på et jorde. Jeg gikk rolig mot den. Så spratt den opp og da fikk jeg filmet en liten snutt.

Hun har sett den så vidt tidligere da den krysset vegen og vet at den holder til i området. Rådyret blir kalt for Snøhvit.

Toril Hafsås filmet i fjor rådyret som kalles Snøhvit. Du trenger javascript for å se video. Toril Hafsås filmet i fjor rådyret som kalles Snøhvit.

Kalvene har normal farge

Også Toril Hafsås fikk filmet rådyret i fjor. Da hadde hun tre kalver.

– Det er et under at hun lever.

Hun forteller at det var en bonde som oppdaget dyret første gang i 2013.

– Han drev og slo gresset og trodde først det var noe plastikk som lå på jordet. Men det var ikke plast, det var et lite rådyr!

– Vi ser henne jevnlig. Det første året fikk hun to kalver, i fjor fikk hun tre. Jeg vet ikke om hun har fått kalver i år. Alle kalvene har hatt normal brunfarge.

Naturen er ikke perfekt

Forsker og spesialist på hjortedyr, Erling Meisingset, tror rådyret er delvis albino.

– Hadde den vært helt albino hadde sjansen vært større for å få avkom som også er hvite.

Nå er han svært interessert i observasjoner om folk har sett at rådyret har fått hvite avkom.

Meisingset sier det ikke er ønskelig at trekket sprer seg videre.

– Dette viser at naturen ikke er perfekt. Hvite rådyr er ikke optimalt på denne tiden og er lett å observere og utsatt i forhold til rovdyr. Om vinteren er det jo ikke slik.