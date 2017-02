Fikk vindpark-kontrakt verdt 400 millioner kroner

Det skriver Veidekke i en pressemelding.

Storheia vindpark blir den største vindparken i Norden som står på fastlandet.

Parken skal ha seks mil med internveier og 80 vindmøllefundamenter. Bygningsarbeidet starter i april i år, og oppdraget er verdt rundt 400 millioner kroner ekskludert moms.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt. og vi er glade for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt. Dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene. Byggingen av vindparker er viktige og framtidsrettede oppdrag, og vi gleder oss stort over å ta del i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke i en pressemelding.

50.000 hjem

Storheia vindpark er den største av de seks vindparkene som Statkraft bygger ut for Fosen Vind DA.

Den årlige kraftproduksjonen vil ifølge pressemeldingen tilsvare strømforbruket i 50.000 norske hjem, mer enn én milliard kilowattimer.

Vindparken skal være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2019.