– Jeg ble et uheldig offer av å få en flyvende gullkoffert i hodet, forteller Guro Bostad.

Sammen med syv andre jenter var hun på rulleskitur tidlig søndag morgen. De trener på Team Midt-Norge, og gjør seg klar til skisesongen som snart begynner.

Kvinnene gikk på fortauet, og ble møtt av to unge gutter som ba dem om å bruke mindre plass.

De tok til seg kommentaren og holdt seg til en side.

– Han løfta opp kofferten og vi trodde at han tulla, men den kom, ja! Han kasta den på oss, så Guro fløy i grøfta, sier Alise Einmo.

Her er kvinnene fra kretslaget under søndagens rulleskiøkt, før økta ble forstyrra av irriterte forbipasserende. Foto: Privat / NRK

Kvinnene forklarer at de forsøkte å snakke til den irriterte fotgjengeren, men da kom det en drapstrussel i retur.

De valgte derfor å forlate situasjonen.

– Jeg kom fra det med noen skrubbsår og en knekt skjerm.

Treningskameratene gjorde ikke noe mer med hendelsen, men har i ettertid reflektert over om de burde ha anmeldt saken.

Utfallet kunne jo ha vært mye verre.

– Vi var vel så sjokkerte at vi ikke klarte å tenke, konkluderer Bostad og Einmo.

Ikke uvanlig med konflikter

De to kvinnene som tilhører Strindheim IL forklarer at denne situasjonen var unormalt ekstrem. Den ligner ikke på noe de har opplevd før.

Likevel kan de fortelle om andre situasjoner og konflikter som kan oppstå.

– Det er en del bilister som tuter og viser fingeren. Det er også noen farlige forbikjøringer hvor de nærmest kommer over skia, sier Einmo.

Bostad legger til at de aller fleste bilistene oppfører seg i trafikken.

– Men bilister må huske at vi også er trafikanter. Og jeg tror ikke at alle forstår at vi ikke har bremser som en sykkel. Man må forberede seg i forveien før en sving.

Hun legger til at det er lett å bli stressa når bilene legger seg tett inntil.

– Hvis man sklir på et blad eller faller, har ikke den bilen så mye å gå på, forklarer hun.

Alle har et ansvar

Det er ikke bare rulleskiutøvere som reagerer på samspillet i trafikken.

Statens vegvesen jobber med dette gjennom flere kampanjer, og opplever at samspillet som oftest går bra. Likevel viser deres undersøkelser at det er mye frustrasjon og irritasjon.

– Men det skal ikke ende opp i at noen verken får drapstrusler eller kofferter sendt etter seg, sier Elin Fykerud Johansen.

Elin Fykerud Johannessen er prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen. Foto: Privat

Hun påpeker at det ikke bare er bilister som har rett på veien – og at både myke og harde trafikanter har ansvar for at samspillet skal gå bra.

– Vi må vise hensyn og ha forståelse for at disse trafikkgruppene har lik rett til å bruke veien. Rulleskibrukere må også vise hensyn til bilistene – og for eksempel hjelpe til med når de kan passere, sier hun.

Viktig for alle som satser

Bostad og Einmo er enige i at alle har et ansvar for at samspillet ska fungere.

– Vårt ansvar er å holde oss til siden og ha på oss refleks. Da kan bilistene holde sitt ansvar med å vise hensyn og kjøre varsomt forbi oss, sier Einmo.

Samspill i trafikken er en viktig sak for Guro Bostad og Alise Einmo. Foto: Nora Garnes Flatjord / NRK

Utøverne forteller at det er viktig å få fram hvordan de opplever slike situasjoner.

– Det er jo 14-åringer som også er ute og går på rulleski, og det skal føles trygt for de også, sier Bostad.

Hun forklarer at dette ikke bare er en viktig sak for henne og Einmo, men for alle som satser ski i hele landet.

De veksler mellom å trene langturer på vei, og intervaller i anlegg som Granåsen. Bostad forteller at denne variasjonen er viktig for både hodet og totalen i treningsarbeidet.

– Veien er jo kontorlandskapet vårt.

Nå ser kvinnene fram til at skisesongen skal starte i midten av november.

– Det blir godt å komme seg på snø nå. Da blir vi borte fra vegen, sier Bostad.