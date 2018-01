Fikk inn mange pasienter med «julebordsdiagnose»

Ifølge leger ved Sykehuset Levanger så skal det ha vært flere tilfeller innlagt med mageproblemer i desember i 2017, enn det de vanligvis ser.

– Det var enormt travelt i adventstiden med mange som hadde såkalt «julebordsdiagnose», sa overlege Christian Grunewaldt ved kirurgisk avdeling til Trønder-Avisa, som omtalte saken først.

Hans-Olaf Johannessen sier at temaet er en snakkis på sykehuset, og at man har en følelse av at flere får disse problemene i løpet av julefeiringa. Foto: Victoria Wilden / NRK

Hans-Olaf Johannessen er overlege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus, og han mener også at det har vært en del tilfeller i løpet av jula.

– Det finnes jo ikke tall som bekrefter dette, men det er en følelse jeg har. Jeg har vært på vakt, og størsteparten av innleggelsene dreier seg om gallesteinsproblemer, sier han til NRK.no.

40- og 50-åringer utsatt

Kirurg ved Sykehuset Levanger, Ane Bergqvist, er enig og mener spesielle grupper er mer utsatt for «julebordsdiagnosene».

– Jeg tror nok menn og kvinner i 40- og 50-årene er mer representert enn andre aldersgrupper. Hvis vi først skal løfte en advarende finger blir det kanskje først og fremst mot denne aldersgruppen, sier hun til avisa.

Johannesen sier gallesteinsproblemer ofte starter i denne alderen, men at hans pasienter kanskje har vært noe eldre.

– Går hardt ut over galleblæra

Det er den samla mengden av fett og alkohol som fører til mageproblemene. Bergqvist definerer overspisingen som et livsstilsproblem, og at det ikke bare rammer de som har et stillesittende og inaktivt liv.

– Vi spiser kanskje litt mer og oftere i desember enn vi er vant til å gjøre. Dette kan for eksempel gå hardt ut over galleblæra, sier kirurgen.

Det har ikke vært store problemer ved St. Olavs i Trondheim i løpet av jula, forteller Marit Kvikne. Foto: PÅL HAUGBRO / NRK

St. Olavs Hospital har ikke hatt besøk av mange over-etere med presserende fordøyelsesproblemer i jula. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør ved sykehuset, Marit Kvikne.

– Vi kan ikke melde noen spesielle og akutte tilfeller av overspising, sier hun til NRK.

Heller ikke ved Universitetssykehuset i Nord-Norge eller ved Sørlandet sykehus, har det blitt registrert innleggelser på grunn av forspisning i jula.

Vanlig å legge på seg

Betennelse i galleblæren er en smertefull tilstand som kjennetegnes av smerter i øvre del av magen og kan følges av kvalme, oppkast og feber. Ofte er dette en tilstand som starter noen timer etter et stort måltid.

Det er heller ikke uvanlig å gå opp i vekt i løpet av juleuka. Dersom man ikke tenker over hva man putter inn, kan man fort gå opp et halvkilo på noen dager.

– Det som er spesielt med maten i jula er at den er veldig fet i forhold til det vi vanligvis spiser. Hvis man spiser 7000 kalorier for mye en dag, tilsvarer det et kilo fett, har professor Siri Forsmo ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU uttalt til NRK tidligere.