Fikk ikke gifte seg i kirka – håper på ny liturgi

Da ekteparet Kim-Are og Lasse Næss Leistad ville fornye ekteskapsløftene sine i Buvika kirke i 2012, fikk de avslag. I 2010 giftet de seg borgerlig. Først fra i år åpnes det for at homofile kan gifte seg i alle lokale kirker.

– Det har vært en lang prosess for å bli trygg på seg selv. Da vi endelig var det og dro til kirka for å si at vi ville gifte oss der, så fikk vi slengt i trynet at vi ikke fikk lov, sier Lasse Næss Leistad.

Også ektemannen Kim-Are tok beskjeden tungt.

– Jeg ble sjokkert, selv om jeg sikkert burde vært litt mer forberedt på det, sier Kim-Are Næss Leistad.

Beklager

Lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum vil at den norske kirke beklager ekskluderingen av homofile. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

På dagens kirkemøte i Trondheim tok lederen i Kirkerådet et kraftig oppgjør med måten kirka har behandlet homofile.

– Som Kirkerådets leder mener jeg at det er riktig at kirken innser og beklager de belastninger som LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, journ.anm.) er blitt påført, sa Kristin Gunleiksrud Raaum.

Flere på Kirkemøtet, er enige i at det er på sin plass med en beklagelse for den ekskluderingen homofile har blitt utsatt for i kirka.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, mener at ekteskapet er for mann og kvinne, men at kirka likevel bør beklage sin stigmatisering av homofile. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Det er gjort og sagt mye overfor homofile og lesbiske som kirka bør beklage. De har fått et stempel som har vært tungt å bære. De har blitt stigmatisert, og det skal vi beklage, sier Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme.

– På sin plass

Ekteparet Næss Leistad mener det er naturlig at kirka nå beklager diskrimineringen de føler de har blitt utsatt for.

– Det er på sin plass. Vi ble støtt i den perioden hvor det pågikk. Det var ikke noe godt å stå der og få den beskjeden fra presten, forteller Kim Are.

De er spente på det som kan bli en merkedag når kirkemøtet på mandag skal vedta en ny liturgi for likekjønnede som vil vies i kirka.

– Jeg tror nok at de åpner for at flere føler seg velkommen i kirka. Mange har nok trukket seg bort fra kirka med tanke på de holdningene de har hatt mot homofile, sier Lasse.

Tror liberale krefter vil seire

Leder for Skeiv ungdom i Trøndelag, Ingrid Okkenhaug tror det blir en heftig debatt før det blir enighet rundt en ny liturgi under Kirkemøtet.

– De blir nok enige, men det blir nok en heftig debatt før den tid. Men det er mye liberale krefter inne på Kirkemøtet nå, som i fjor, så man får nok vedtatt noe, sier Okkenhaug.