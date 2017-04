Ble «gyngestolfrelst» etter Cuba-tur

– Du finner roen i gyngestolen. På Cuba tok de vare på hverandre. De nøt dagene og tiden sammen, og de er ikke så veldig opptatt av ting.

For tre år siden var Kjell Karlsen og kompisgjengen på sykkeltur på Cuba. Der oppdaget de en helt ny lidenskap. Langs landeveien merket de seg at på alle terrasser satt cubanerne i ganske spesielle gyngestoler.

– Vi ble jo så nysgjerrige og til slutt måtte vi bare inn å besøke dem. De hadde ikke fasiliteter som lysekrone eller flislagt bad, men de så altså så fornøyde ut. Vi skjønte at det måtte være noe med stolene, sier Karlsen.

Fant roen i en gyngestol

En av cubanerne de besøkte var en eldre dame som eide tre slike spesielle gyngestoler. De endte med å få kjøpe en av dem.

– Alle ble forelsket i stolen. Vi kranglet om hvem som skulle sitte i den.

Da de kom tilbake til Norge begynte gjengens snekker, Steiner Åsen, å produsere gyngestolene. Nå har de startet firmaet Cubastolen.

– Vi ønsket å gjenskape den samme stemningen som vi fikk fra gyngestolene. Først lagde vi bare til oss i gjengen, venner og familie, men nå har vi vel produsert mellom 400 og 500 stoler, sier Karlsen.

For Karlsen er stolen et sted for ro og de store refleksjonene.

– Du finner roen i gyngestolen og andre verdier blir kanskje litt viktigere. På Cuba tok de vare på hverandre, de nøt dagene og tiden sammen, de er ikke så veldig opptatt av ting, sier han.

Guttegjengen ble så nysgjerrige på gyngestolene de fleste cubanerne hadde på terrassen sin, at de måtte inn å besøke dem. Foto: Privat

– Bra for balansen

I tillegg mener gyngestolgjengen at det er bra for helsa å bruke tid i en slik stol.

– Vi har lest artikler om at demente trenger mindre medisin når de sitter i gyngestol og John F. Kennedy var også en gynger, sier Karlsen.

Om det faktisk er en helsegevinst med det er vanskelig å si.

– Jeg vet ikke om det ligger noen forskning på akkurat gyngestoler, men på samme måte som det kan være bra for et barn å bruke en huske er det nok bra å bruke en gyngestol, sier Kristin Pelle Faxvaag, fagleder ved ergoterapitjenesten i Trondheim kommune.

– Når man bruker en huske eller en gyngestol utfordrer man vestibulærsystemet, altså kontrollsenteret for balanse inne i øret. Det kan være veldig bra.

Gyngingen har nå blitt en så stor del av hverdagen at de har skrevet sju bud for gynging.

– Budene er ikke religiøse, de har med «the real life» å gjøre, sier Karlsen.