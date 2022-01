Fikk gebyr på 400.000 kroner

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt TrønderEnergi Kraft et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner. Årsaken er for lav vannstand i Tovatna sommeren 2020, og dette er et brudd på reglene for vannkraftanlegget i Trollheimen. Et område på rundt 100 mål ble tørrlagt. Tovatna ligger mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, og er en del av Trollheimen landskapsvernområde. TrønderEnergi beklager i dag hendelsen.