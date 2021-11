Mads (23) fikk ikke kvittering på bussbillett – måtte betale 1100 kroner i gebyr

Mads Bildøy skulle ta bussen fra Dragvoll til Studentersamfundet i Trondheim. Han kom til holdeplassen i god til før avgang, og bestilte like greit SMS-billett med en gang.

SMS-billett fungerer ved å sende melding til Atb, for så å få kvittering i retur.

23-åringen sendte meldingen og la telefonen i lomma. Tre minutter senere gikk han om bord på bussen.

Det skulle raskt vise seg at turen ble dyrere enn 40 kroner.

Kundens ansvar

En vekter kom på for kontroll. Bildøy flekket frem mobilen, og oppdaget at han ikke hadde fått kvittering på billetten, selv om det hadde gått flere minutter.

– Vekteren så at jeg hadde sendt melding og kjøpt billett. Likevel valgte han å gi meg gebyr på 1100 kroner. Han sa jeg bare måtte klage i ettertid, forklarer Bildøy, som syntes det var svært pinlig å bli tatt som om han var en sniker.

NRK har dokumentasjon på at han hadde bestilt SMS-billetten før den aktuelle reisen, uten å få den tilsendt på SMS.

Samme dokumentasjon sendte han til Atb.

I klagesvaret skriver de blant annet: «Vi har forståelse for at du ikke har forsøkt å opptre uredelig og kan ha opplevd treghet med bestillingen. Dette fratar deg likevel ikke for ansvar».

De ga ikke medhold.

– Det er altså mitt ansvar at systemet deres svikter, sier Bildøy.

Mads Bildøy fikk gebyr fra Atb selv om han hadde kjøpt billett. Så langt i år har vektere utstedt 7700 gebyr til kollektivpassasjerer i Trondheim. Foto: Privat

Han skulle gjerne vært mer oppmerksom da han kjøpte billetten.

Samtidig ber han Atb bli mer opptatt av å straffe de som faktisk sniker – ikke bare gi flest mulig gebyr.

Det samme sier en annen busspassasjer NRK har snakket med.

Skal ha hatt gyldig billett idet hun gikk på bussen – fikk gebyr

Kjersti Fikse skulle ta buss til jobb i Trondheim sentrum mandag denne uka. Hun knotet med mobilen på bussholdeplassen for å få kjøpt billett med Atb sin app, men klarte å få det til like før bussen stoppet foran henne.

På grunn av en liten forsinkelse i appen, skal billetten ha blitt lastet inn idet hun gikk inn bussdøra. Like etter kom en vekter bort og ga henne 1100 kroner i gebyr.

Fikse har ikke hatt anledning til å la seg intervjue, men har gitt NRK fritt innsyn i klagen hun har sendt til Atb. Hun skriver følgende om vekteren som ga gebyret:

«Han skjønte godt at jeg ikke prøvde å snike, men sa (som sant var) at han så at billetten ble lasta inn i det jeg gikk inn i bussen og ikke før bussen stoppa. Han fremholdt at dermed var han plent nødt til å ilegge meg gebyret på 1100 kroner».

«Nå håper jeg at Atb er mer opptatt av å ta faktiske snikere enn å ilegge flest mulig gebyrer», skriver hun videre.

Atb har ikke svart på klagen ennå.

Mads Bildøy sier han kjenner flere som har opplevd lignende situasjoner med Atb.

– Dette er et lite brukervennlig selskap, mener han, som nå har begynt å gå fra a til b fremfor å ta buss med Atb.

Atb har forståelse

– Du skal ha gyldig billett før du går om bord i bussen.

Det er det enkle svaret fra Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i Atb.

På spørsmål om det er vel strengt å gi gebyr til noen som kjøper billett idet de går på bussen, svarer hun at kontrollørene må ha retningslinjer å forholde seg til.

– Vi har forståelse for at vi i enkelttilfeller kan virke firkantet. Men med svært mange reisende hver dag, må vi ha klare retningslinjer.

Flere av busselskapene i andre norske byer opererer med regelen om at billetten må være kjøpt før ombordstigning. Blant andre Kolumbus i Stavanger, Ruter i Oslo og Skyss i Bergen.

På nettsidene til Atb i Trondheim står det imidlertid en tekst som tyder på at reglene er enda strengere.

«Kontrollen starter idet bussen eller trikken er synlig fra neste holdeplass av kontrollørene. Billetter kjøpt etter påstigning vil derfor medføre gebyr».

Skjermdump fra Atb.no tatt 1. november 2021 klokken 15.27.

Feil på nettsidene

– Hva betyr dette?

– Her er det nok en feil beskrivelse som vi må endre på. Regelen er at billetten må være kjøpt før du går om bord, og ikke etter at billettkontrollen har startet om bord i bussen. Billettkontrollen startes når kontrollørene går om bord i bussen, sier Opsal.

– Kan noen av vekterne ha fulgt regelen slik den sto skrevet på nettsidene, og dermed vært for strenge?

– Vekterne følger sine gjeldende retningslinjer for billettkontroll. Disse er uavhengig av informasjon på nettsiden. Dersom det har skjedd en feil, vil se dette når vi går gjennom saken ved eventuell klage, og rette opp dette mot kunden.

Atb har endret nettsiden da de ble klar over feilen.

Ingen fikk medhold i oktober

Atb har en gruppe saksbehandlere som jobber med å vurdere klagene. Systemer skal vise i detalj når billetten ble kjøpt, når bussen stanset på holdeplassen, når dørene gikk opp og om det var feil i deler av systemet på tidspunktet.

7700 gebyr er gitt så langt i 2021.

900 er klaget på. Cirka 60 fikk medhold.

Cirka 590 gebyr ble gitt i oktober.

14 er klaget på. Ingen fikk medhold.

Slik argumenterer klagerne

– Vi ettergir i de tilfellene hvor feilen skyldes billettsystemene eller feil gjort av Atb eller billettkontrollør, sier Opsal.

Grethe Opsal i Atb sier mange kjøper billett etter at billettkontrollen er i gang. De får ikke medhold når de klager. Foto: AtB

De fleste som får gebyr har enten ikke billett i det hele tatt, eller gjort kjøpet etter at billettkontrollen startet.

– Vi får klager på gebyr fra begge disse gruppene med ulike forklaringer, sier Opsal.

Eksempler på forklaringer er mobiltrøbbel og mangel på strøm på mobilen. Noen sier de ikke rakk å kjøpe billett før de gikk om bord, eller at de ikke hadde penger.

Slike argumenter holder ikke, påpeker Opsal.