Fikk besøk av moskus på dørtrammen

ROLIG ÅR: Også 2016 var et godt år for moskusen på Dovrefjell. Flere kalver overlevde, og færre dyr ble påkjørt av toget, ifølge Statens naturoppsyn. Sannsynligvis ble det født 65 kalver i fjor. Tellinger i fjor sommer og i fjor høst tyder på at om lag tre av fire kalver overlevde sine første måneder, mot to tredeler året før, opplyser Miljødirektoratet. Man antar at det er om lag 220 dyr i området.

Foto: Linda Bjørgan Linda Bjoergan / NRK