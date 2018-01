Ferjelemmen havnet i vannet – ferja måtte snu

– Det var 25 biler og rundt 50 passasjerer som var med nesten over til Rørvik da vi måtte returnere. Vi snudde like ved ferjekaien, sier Svein Erik Aksetøy, som er skipsfører på ferja Korsfjord.

Årsaken til snuoperasjonen var at ferjemannskapene ikke klarte å fjernstyre kjørebrua fra ferja, slik de vanligvis gjør.

– Vi klarte ikke å fjernstyre kjørebrua denne gangen. Brua lå i sjøen, så vi fikk ingen respons, sier Aksetøy.

Resultatet ble at ferja, og alle passasjerene måtte returnere over fjorden.

Ødelagt ferjebru repareres i natt

Vakthavende på Vegtrafikksentralen i Trøndelag, Roger Dalsaunet antar at ferjelemmen på Rørvik har fått seg en dytt og at dette er årsaken til at den verken lar seg heise opp eller ned.

Årsaken er trolig et hydraulisk problem. Entreprenøren Mesta er på stedet for å reparere skadene.

Flakk – Rørvik, mellom Trondheim og Fosen, er Trøndelags mest trafikkerte ferjesamband.

– Ifølge opplysninger fra Mesta vil det tidligste tidspunktet for at fergekaia på Rørvik er ferdig utbedret være til avgangen 01.30. Det vil si at første mulige avgang fra Flakk er 01.00, skriver Fjord1.

Sambandet innstilt

Hele sambandet er innstilt og pendlerne som var på veg hjem fra fastlandet måtte bli med ferja tilbake til Flakk, nær Trondheim.

– Alternativet for dem nå er å kjøre bil rundt Trondheimsfjorden, men det er en lang tur, helt til Inderøy, sier Dalsaunet.

Ferja Brekstad – Valset går fortsatt, men har mandag kveld begrensa kapasitet.

Like før hendelsen med ferjelemmen, var det klart at ferjesambandet kunne bli innstilt på grunn av dårlig vær. Det var da spesielt anløpene på Rørvik-siden som skapte problemer.