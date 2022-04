Det har vært en ulykke med fergen fra Fosen til Trondheim i Trøndelag.

Politiet melder at en person er skadd.

Silje Caroline Hanssen (39) er en av passasjerene som er om bord i fergen.

Hun forteller at ulykken skjedde like før klokken 16.

Omfattende skader

Hanssen sier fergen krasjet inn i fergekaia. Først en gang, og så en gang til like etterpå.

– Vi så betong som løsnet og at hullet kom i baugen. Det er nå et stort hull i fronten, sier Hanssen, som er om bord med to barn.

Fergen fra Rørvik til Flakk har vært utsatt for en ulykke. Foto: Silje Caroline Hanssen

Hun forteller at de synes det var en ubehagelig opplevelse.

Mariann Grønseth er direktør i Torghatten midt og bekrefter at fergen MS Trondheim har kjørt inn i kaia på Flakk.

- Omfanget av skadene vet vi ikke enda, men vi tror det er omfattende, sier Grønseth.

Får ikke opp baugport

Passasjerene fikk etter ulykken beskjed om å gå opp i salongen.

Dette fordi det kunne ta tid før de ble evakuert.

Salongen er full av passasjerer som har fått beskjed om å vente, ifølge Hanssen. Foto: Silje Caroline Hanssen

Selskapet får ikke opp baugporten og dermed kan ikke bilene kjøre av ferga.

- Det er førsteprioritet å få de reisende av. Det er en fullsatt ferge, sier direktøren.

Passasjerene har like etter 17 fått beskjed om at de skal evakueres ved hjelp av redningsskøyte. Bilene blir stående.

Redningsskøyta skal nå evakuere passasjerene. Foto: Silje Caroline Hanssen

Passasjer med nakkeskade

En passasjer har fått en nakkeskade, og passasjeren får bistand fra lege om bord i fergen, opplyser direktør Grønseth.

Den skadde skal nå være evakuert fra fergen ved hjelp av brannvesenets lift.

Kommunen er involvert for transport og evakueringssted.

Passasjerene vil bli kjørt med buss til et hotell i Trondheim der de som har behov vil få krisehjelp eller annen bistand.

Torghatten Midt opplyser på sine sider at de innstiller ruten ut dagen, på grunn av uhellet.