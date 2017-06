Fengslingsmøte for mor

Klokka 0900 starta fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett for moren til det tre år gamle barnet som døde på St. Olavs hospital i Trondheim tidligere denne uka. Politiet ønsker å varetektsfengsle moren i to uker. Hun er sikta for grov kroppsskade mot sitt eget barn.