Fengslet for BMW-innbrudd

To litauiske menn skal ifølge politiet stå bak innbruddene i flere BMW-biler i Trondheim og Bergen i fjor høst. Den ene sitter nå fengslet, mens den andre ennå ikke er pågrepet, skriver Adresseavisen. Også en sjåfør som hjalp de to er fengslet, og siktet for heleri.