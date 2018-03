Femdobling i antall rapporterte snøskred

Ved utgangen av februar viste tall fra Norges vassdrags- og energidirektorats snøskredvarsling at 113 mennesker har vært involvert i totalt 66 skredhendelser denne vinteren. På samme tid i fjor vinter var 21 mennesker involvert i totalt 13 hendelser.

Med skredhendelser menes i denne sammenhengen snøskred som på en eller annen måte er utløst av mennesker.

Bekymret

Rune Engeset, som leder NVEs snøskredvarsling, er bekymret over utviklingen. Han ber folk å aktivt bruke nettsiden varsom.no i turplanleggingen. Stadig flere rapporterer inn skredhendelser, noe som gjør at andre kan lære, poengterer Engeset.

– I tillegg ser vi at antall mennesker som beveger seg ut i skredterreng, øker mye fra år til år som følge av at toppturer har blitt veldig populært. Flere på tur i skredterreng og flere som rapporterer hendelser, gjør at vi registrerer et økende antall hendelser, sier han.

Selv om ingen har mistet livet i snøskred så langt i vinter, minner NVE om at registreringene fra tidligere år viser at mars og april måned er perioden med flest skredulykker.