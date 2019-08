Fem ungdommer til sykehus etter utforkjøring

Politiet fikk melding om ulykken klokken 02.09, opplyser operasjonsleder Wenche Johnsen til NRK.

– Vi fikk melding om at det dreide seg om en utforkjøring i høy hastighet, og også at det kom et høyt smell da bilen kjørte ut. Vi rykket ut med alle nødetater og fant at det var fem personer i bilen, sier operasjonslederen.

Føreren av bilen er 18 år, mens de fire andre alle er mindreårige.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Først ble kun to jenter tatt hånd om av ambulanse og kjørt til sykehus etter at de hadde klagd på pusteproblemer og smerter i ryggen.

Like før klokken 03.30 meldte politiet at ulykken er mer alvorlig enn antatt, og at samtlige ungdommer som var i ulykkesbilen nå er kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelser.

– Vi vet foreløpig lite om skadeomfanget, sier Johnsen.