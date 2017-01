Fem skolebarn satt fast – sto med leire til livet

– De fant barna i gjørma, sier operasjonsleder Ole Tuset i Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det var klokken 09.30 onsdag morgen at politiet fikk melding fra brannvesenet om at flere barn hadde gått seg fast i ei gjørme, ikke langt fra Nesset samfunnshus i Levanger.

Våte og kalde

– Det var først uvisst hvor mange det gjaldt og hvor alvorlig det var. Derfor rykket også politiet ut. Da vi kom til stedet ble det konstatert at det var fem mindreårige som hadde vært i gjørma. Tre hadde kommet seg opp for egen maskin. To måtte få hjelp av brannvesenet, sier Tuset.

De to barna hadde stått fast med leire til livet.

– De var litt kalde og våte etter å ha stått fast, men de hadde ikke behov for videre helseoppfølging. De ble overlatt til sine foreldre, sier operasjonslederen.

Fikk telefon om at sønnen var redd

Terje Guin sier til NRK at han ble oppringt av skolen i halv ti-tiden om at sønnen satt fast i gjørma.

– De lurte på om jeg kunne komme, fordi Tobias var litt redd. Da jeg kom til stedet hadde han gjørme opp til livet. Han kom seg ingen vei, men brannvesenet fikk ham raskt opp. Han hadde sittet fast i rundt en time, så han var både kald og redd, sier Guin.

Han forteller videre at Tobias har fått seg et varmt bad og mat og kakao.

– Nå har han lyst til å dra en liten tur på skolen igjen, sier Guin.

Snarvei

Operasjonsleder Tuset vet ikke om barna – som er elever på Nesheim skole – pleier å bruke gjørma som snarvei til skolen, men sier det er grunn til å anta det.

– Derfor har vi varslet foreldrene om det som har skjedd. Både med tanke på det traumet barna har vært igjennom, og med tanke på at de muligens benytter gjørma som skolevei, noe som er uheldig, sier han.

Sikrer området

Operasjonslederen forteller videre at politiet også har vært i kontakt med skolen, og med en entreprenør som driver gravearbeid ved stedet.

– Entreprenøren skal sende ut folk for å sikre leirområdet. Forhåpentligvis slipper vi flere slike hendelser. Skolen skal gjennomføre en informasjonsrunde for hele andreklassetrinnet, sier operasjonsleder Tuset.