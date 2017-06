Fem personer reddet fra synkende båt

REDNINGSAKSJON: Den nederlandske båten «Guardian» (til høyre) gikk på et undervannsskjær utenfor øya Storfosna og hele mannskapet på fem personer ble berget fra båten som holdt på å synke. Både en redningsskøyte, «Scan Tank» og et Sea King-helikopter hjalp til under redningsaksjonen.

Foto: Kåre Hellem