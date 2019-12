Fem meter høy nisse stjålet i Verdal

I Verdal i Trøndelag har en fem meter høy oppblåsbar julenisse blitt stjålet fra et privathus i morgentimene 2. juledag.

– Nissen var ikke oppblåst da den forsvant, sier eieren av nissen Øyvind Olsen. Vi kan ikke ha den oppe når det blåser.

Han og kona Perly Siren Olsen har i mange år satt sin ære i å pynte huset i Verdal til jul, både innvendig og utvendig.

– Vi kjøper litt hvert år. Etter hvert har det nok blitt julepynt for over 20.000 kroner - utvendig.

Den aktuelle nissen kjøpte ekteparet Olsen på etterjulssalg.

– Vi fikk den til halv pris, 2500 kroner.

Slik ser den stjålne nissen ut i dagslys. Bildet er av en annen nisse, og er sendt ut av politiet som etterlyst-bilde. Foto: Politiet

Barnehager kommer for å se julehuset

Julepyntinga til Øyvind og Perly Siren Olsen har fått mange til å legge turen innom huset deres på Ørmelen i Verdal.

– Det har gått så langt som at flere barnehager i området begynner å spørre oss når vi slår på lysene. Vi har hatt besøk av 150 unger og mange voksne når vi tenner lysene første søndag i advent. Mange stanser opp og tar bilde.

Det er ikke bare oppunder jul at ekteparet legger sin ære i å ha det fint i hagen. Så fort det blir vår er de i full gang med å skape liv i hagen. I 2013 vant de pris for "Nordens fineste hage" i 2013. De har også vunnet flere priser for sine fuksiaer.

Men fra i dag er det ingen kjempenisse å se i hagen på Ørmelen lenger.

Politiet er interessert i tips dersom noen har sett noen frakte en stor rød og hvit plasthaug i Verdalsområdet.

– Folk som tror de har sett nissetyvene kan tipse politiet på telefon 02800, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.