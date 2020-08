Ni tilfeller av «villsmitte» i Trondheim: – Svært bekymringsfullt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag 19. august fikk tre nye personer påvist smitte i Trondheim. Én av disse, en person i 60-årene, har ukjent smittekilde.

Siden 10. august har kommunen dermed meldt om totalt ni koronasmitte personer med ukjente smittekilder.

– Når vi skriver ukjent smittekilde, betyr det at vi i løpet av et døgn ikke har klart å si hvor smitten stammer fra med rimelig god sikkerhet, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, til NRK.

Fortsatt ukjent smitte i byen

Av de ni personene, har kommunen i ettertid kunne spore smittekilden til fire personer, forklarer kommunelegen.

Dermed er det nå totalt fem personer med ukjent smitte.

– Ukjent smitte er alltid bekymringsfullt. Vi vet da ikke riktig hvilke smittekilder vi har ute i samfunnet, sier Røsstad.

– Er det dette som kalles «villsmitte»?

– Ja. Det er et ord vi bruker, men knapt nok et offisielt begrep, sier Røsstad.

Koronasmitten har de siste ukene økt i Trondheim. Nylig ble hele første trinn ved Singsaker skole i Trondheim satt i karantene, etter at en av de foresatte fikk påvist covid-19. Flere utesteder har måttet stenge på grunn av koronasmitte bant de ansatte.

Kommunen har slått alarm og kommuneoverlegen advarte mot en ny smittebølge for en uke siden.

IKKE HELT KONTROLL: Det er bekymringsfullt med ukjent smitte, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad. Foto: Morten Andersen / NRK

Bekymret for samfunnssmitte

Lege ved St. Olavs hospital og nestleder i Norsk ortopedisk forening, Trude Basso, er svært bekymret.

– Jeg vil nødig være en alarmist, men i hodet mitt betyr dette at vi har samfunnssmitte her i byen. Det har ikke vi hatt her før, og det er svært bekymringsfullt, sier Basso.

Hun har tidligere påpekt hvor viktig det er at vi alle tar ansvar for å holde smittenivået nede.

– Det viktigste kommunen kan gjøre må et å informere befolkningen på en tydelig måte hva «ukjent smittekilde» betyr, slik at folk blir litt mer bekymret og begynner å ta mer hensyn til smitteråd, skriver Basso på Twitter.

Ikke kontroll på smitten

Kommunen innrømmer at de fortsatt ikke har helt kontroll på smittesituasjonen.

– Så lenge det er ukjent smitte, har vi ikke full kontroll. Men fordi tallet er såpass lavt, har vi rimelig kontroll. Vi har fortsatt kapasitet til å smittespore og hindre videre smittespredning, sier kommuneoverlege Røsstad.

Hun har observert at flere av oss har blitt litt mer slepphendt i løpet av sommeren hva gjelder smittevern.

– Det er en kraftig påminnelse om at vi i har smitte i samfunnet, og at vi er nødt til å ta smittevernrådene på alvor hvis vi skal hindre videre smittespredning, sier Røsstad.

Tar i bruk testbiler for studentene

1234 personer venter nå på å bli testet i Trondheim. Byen har i dag fire teststasjoner. Men fra og med i morgen vil to ambulerende teststasjoner bli tatt i bruk.

– Det er to store biler med testmuligheter som er spesielt tenkt på studentene. Disse vil kjøre rundt til campus, rettet mot studentene først og fremst, sier kommuneoverlegen.