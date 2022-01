Mammutfunn i Storbritannia forbauser eksperter

Sørvest i England ligger byen Swindon. Kanskje et ukjent sted for folk flest, men nå har området blitt et lite paradis for britiske arkeologer.

Årsaken er funnet av fem forhistoriske mammuter – i ekstremt god forfatning.

Professor og evolusjonsbiolog Ben Garrod sier oppdagelsen er unik:

– Dette er et av de viktigste funnene innenfor feltet paleontologi i Storbritannia. Det er utrolig sjelden at man finner så komplette skjelett av disse dyrene, sier han til The Guardian.

Levningene viser restene etter to voksne dyr, to ungdommer og en nyfødt mammutunge.

– Det som også er kult med dette funnet, er at det er funnet flere individer sammen, både unge og voksne, som kan tyde på at de levde i flokk, slik som elefanter gjør i dag, sier palentolog Aubrey Jane Roberts.

Men det er ikke bare de ikoniske kjempene fra istiden som vekker oppsikt. Også andre funn i området skaper stor begeistring.

Forskerne leter blant annet etter spor av slakt blant mammut-beinene. Foto: DigVentures

Ble jaktet på

Mammuter er en gruppe utdødde planteetende dyr i elefantfamilien. De hadde både snabler og lange støttenner.

Dyrene som nylig ble funnet i England, skal ha levd i området rundt Swindon for 220.000 år siden.

Og der skal de ikke ha vært alene.

Like ved har man nemlig funnet rester av ulike verktøy av stein, som er datert til å være like gamle. Verktøyene er mest sannsynlig brukt av neandertalere, som jaktet på de ti tonn tunge beistene.

I tillegg skal stedet også ha huset både forhistoriske elger og bitte små skapninger som møkkbiller.

Forskerne tror og håper at stedet kan vise seg å være en gullgruve med tanke på arkeologiske funn. For hittil har de kun rukket å grave ut en liten brøkdel.

Arkeologene gjorde funnet av mammuten nær Swindon i Storbritannia. Foto: DigVentures

Et glimt tilbake i tid

De nye funnene forbløffer ikke bare ekspertene, men gir dem også verdifull kunnskap. Nå vet de blant annet hvordan landskapet skal ha sett ut sørvest i England for mer enn 200.000 år siden.

– Det er et glimt tilbake i tid. Det er utrolig viktig for oss å forstå hvordan klimaendringer påvirker miljøer, økosystemer og arter, sier professor Ben Garrod til den britiske avisen.

Fra tidligere vet man også at landet var bebodd av neandertalere på denne tiden.

Fallende temperaturer skal ha tvunget dem sørover, og dette stedet var da en frodig, fruktbar slette som både dyr og mennesker kunne utnytte.

Et av de spørsmålene forskerne nå undrer seg mest over, er hva som har skjedd med de fem døde mammutene?

Mange ubesvarte spørsmål

En teori er at de fem fortidsdyrene ble jaktet på og drept av neandertalerne i området. En annen teori går ut på at dyrene kan ha blitt offer for en slags flom. De kan også ha blitt sittende fast i gjørme, mener fagfolkene.

Det er arkeologer fra DigVentures som leder utgravingen. Nå skal de samle inn mer penger for å kunne fortsette det viktige arbeidet.

Lisa Westcott Wilkins er en av de som jobber med utgravingene, og hun mener funnet de har gjort er ekstraordinært.

I en pressemelding sier hun følgende:

– Ord blir fattige. Følelsen man får av å være på et slikt sted, som potensielt kan endre en del av historien vår og hvordan vi ser på våre nærmeste slektninger, er eksepsjonelt.

Hun forteller at funnstedet er beskyttet mot både flom og fossiljegere. Funnene vil senere bli utstilt, blant annet ved museet i Bristol.

30. desember i år skal BBC sende en egen dokumentar om funnet av mammutene, presentert av selveste Sir David Attenborough.