FOR FÅ HELSESYKEPLEIERE PÅ SKOLENE: Leder i Landsforeningen for helsesykepleiere, Ann Karin Swang, sier de ser at mange skoler har for få helsesykepleier. Hun mener det er merkelig og trist at statlige midler som er tenkt til skolehelsetjeneste ikke øremerkes.

Foto: Landsgruppen av helsesykepleiere