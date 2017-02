Felleskjøpets tomt i Verdal kjøpt

Franzefoss Minerals AS kjøper tomta til Felleskjøpets gjødselterminal i Verdal. Selskapet har eierskap i tre kalkbedrifter i regionen, og selskapet skriver i ei pressemelding at eiendommen er viktig for å generere ny aktivitet knyttet til Tromsdalen.