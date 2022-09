Feirer pride i Trondheim: Hetses på Facebook

– Masseskytinga i Oslo i sommer gjør det ekstra viktig å vise solidaritet for det skeive miljøet, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim. Alle kommunale bygg er utstyrt med regnbueflagg.

Informasjon om feiringa har ført til stor debatt på Trondheim kommunes Facebook. Mange er positive, mens andre reagerer sterkt i kommentarfelt.

– Hvis vi ser all hetsen som skjer nå, spesielt på Facebook, så er skeive under et stort press, sier Eivind Rindal, leder for Trondheim pride.

Nok er nok, må ikke markeres så voldsomt. Må si som Erna og Must sa, verden må ha flere barn. Facebook-kommentar

Mange tusen er ventet til paraden i Trondheims gater neste lørdag. I sommer ble paraden avlyst i Oslo på grunn av skytinga, der to personer ble drept og flere skadet.

Rindal sier mange sikkerhetstiltak skal iverksettes under paraden i Trondheim.

– Vi har hatt veldig tett samarbeid med politiet. Jeg opplever at de tar dette på dypeste alvor. Sikkerheten er godt ivaretatt, sier han. Samme dag inviterer Oslo pride til solidaritetsmarkering.

Det har vært en tøff sommer for mange etter terrorangrepet i Oslo. Det er viktig å møtes, sier leder i Trondheim pride, Eivind Reiten. Foto: Tariq Alisubh

Delte meninger om feiring

Varaordfører Mona Berger (SV) mener ti dagers feiring er på sin plass.

– Jeg er veldig glad for at kommunen går tydelig ut og signaliserer at dette er en feiring vi er med på, sier hun og legger til:

– Det er et signal om at skeive innbyggere i byen vår skal kunne leve trygt og godt, på lik linje med alle andre.

Er det mulig!! 10 dager med feiring av Pride!!! Finnes det ingen grenser for dette hysteriet? Dette henger ikke på greip! Da blir å trekke ned gardinene, slukke lyset og holde seg innendørs. Facebook-kommentar

Også hun har fått med seg debatten på Facebook. Berger mener de fleste er positive til at kommunen skal flagge mye og markere pride i ti dager. Andre er sterkt kritiske.

– Det er noen sinte fjes og kommentarer. Jeg synes det er synd at man får det i kommentarfelt. Så er det samtidig helt greit at vi debatterer dette, sier varaordføreren.

Varaordfører Mona Berger er glad for at Trondheim kommune gjør så mye for å markere pride fra 1. til 10. september. Foto: Bent Lindsetmo

Pride-flagg stjålet

I starten av september arrangeres det også pride flere andre steder i landet. Blant annet i Rogaland, Ålesund og Mo i Rana.

I Moi sentrum i Rogaland ble et pride-flagg stjålet fra utenfor kulturhuset denne uka. Ordfører Magnhild Eia (Sp) skriver på kommunenes sider at hun synes det er trist, og at hun håper flagget kommer til rette, så de slipper å kjøpe et nytt flagg til neste år.

– I mellomtiden flagger vi med et mindre flagg, skriver hun.

STJÅLET: Det store pride-flagget til Moi kommune er stjålet. Derfor flagger de med et mindre flagg. Foto: Olav Hegdal / Lund kommune

Ekstra viktig å feire

Skytinga på et utested i Oslo i sommer gjør det ekstra viktig å vise støtte, mener Bård Kvam. Han er en av mange som reagerer på hets på Facebook.

– Alle fått med seg det som skjedde i Oslo i sommer. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Nå trenger vi å løfte fram likeverd, respekt og toleranse, selv om vi ikke er direkte påvirket selv, sier han.

Mange har også positive kommentarer på Trondheim kommunes Facebook, som dette innlegget:

«Hurra. Gleder meg til å se byen vår i flotte farger.»