Feier brakk ryggen i ulykke – nå skjerpes kravene til huseiere

For snart to år siden var uhellet ute for feiersvennen Ove Welvang fra Stjørdal. Han var nesten ferdig med feieoppdraget og skulle ned fra taket på huset fra 1970.

Ove Welvang har ikke lenger lov å jobbe som utegående feier etter ulykka. Nå er det papirarbeid som gjelder. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Det kom et smell og deretter seilte både jeg og stigen ned fra taket. Jeg landa delvis oppi takstigen og den knuste en ryggvirvel. Det var bare flaks at jeg ikke ble lam, sier Welvang til NRK.

Ulykka førte til en annen hverdag både på jobb og på hjemmebane for feieren.

– Jeg får ikke lenger gå på tak eller klatre i stige. Ryggsøyla er så hardt skada, så jeg kan ikke gjøre tungt arbeid.

Dette må du gjøre

Etter flere ulykker har Trøndelag brann- og redningstjeneste utarbeida nye sikkerhetskrav for arbeid i høyden. Noe som fører til at mange huseierer må gjøre tiltak.

Løse takstiger er grunnen til flest ulykker og nestenulykker i feiertjenesten.

Den ene ryggvirvelen til Welvang var knust etter fallet. Skruene ved siden av røntgenbildet hadde han i ryggen i nesten et år. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Takstiger festet med kjetting i skorsteinen er ikke lenger godkjent. Alle takstiger skal nå være festet i takkonstruksjonen.

Dersom sikkerhetskravene ikke er tilstrekkelig ivaretatt av huseier, skal feieren avbryte arbeidet.

– Takstigen skal nå være fastmontert i bærende takkonstruksjon. Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke lenger godkjent løsning, forteller distriktsleder og verneombud Maria Hollås.

– Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinen i form av gangbro eller lignende. Vi ønsker å utføre jobben vår på en så sikker og effektiv måte som mulig.

Her er et bilde av da Ove Welvang lå på bakken med brukket rygg. Det var bare flaks at han ikke ble lam etter fallet. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Ikke stor kostnad

Ketil Selbæk fra Malvik har tatt de nye reglene på alvor, og har gjort de endringene som kreves allerede.

Ketil Selbæk bor i Malvik og er en av dem som allerede har festet stigen fast i takkonstruksjonen. Foto: Randi Wilsgård/NRK

– Når vi først fikk påpakning om dette, så ordnet jeg det. Det kosta meg kun et par tusen kroner, sier han.

Ove Welvang er glad det blir tatt på alvor, og håper alle huseierne tar tak.

– Jeg unner absolutt ingen å oppleve det jeg gjorde, så derfor håper jeg folket gjør de endringene som kreves, sier han.

Har ikke felles nasjonale regler

Tom Erik Galambos er styreleder i Feiermesternes Landsforening. Han sier det er bra at sikkerhetskravene blir skjerpet.

– Vi har en veileder som vi reviderer nå der man har generelle føringer. Det blir en del lokale varianter siden feiertjenetsen er et kommunalt ansvar.

Galambos sier situasjonen for feierne i dag er ganske bra.

– Sammenlignet med andre yrker så er vi ikke mer utsatt for arbeidsulykker. I 2016 startet vi også med feiing av fritidsboliger, og her er det litt andre utfordringer, sier han til NRK.