Fatima eneste ikke-etniske på de nordtrønderske valglistene

Unge Fatima Almanea fra Verdal, er det eneste unntaket fra en klar regel: Regelen sier at den som skal ståsynlig på de nordtrønderske valglistene må være hvit og norsk.

Som eneste fremmedkulturelle står Fatima der med sin noe forskjellige hudfarge, og bakgrunnen sin som norsk-irakisk flyktning.

Hun er den eneste ikke-etnisk norske å stemme på. Og hun bærer sin kulturs tradisjonelle hodeplagg for kvinner. Attpåtil går hun ut og kritiserer rasisme når hun og familien hennes opplever den på kroppen.

Langet ut mot kulturprofilens fremmedfrykt

Den unge AUF-eren ble landskjent da hun i mai for to år siden gikk kraftig ut mot sambygdingen i Verdal, kulturprofilen og ex-radikaleren fra 1970-tallet, Hans Rotmo, og kritiserte hans innvandrersyn.

Slik så Fatima ut da hun skrev bloggen der hun sa at hun følte seg fornedret av Hans Rotmo. Foto: privat

Hun reagerte mot at han så ned på henne og gjorde livet hennes vanskelig når han harselerte over innvandrere som lopper og lus.

Dette skrev hun i bloggen sin:

"Kjære Hans Rotmo! Jeg er loppa du snakker om, jeg er lusa. Jeg er forurensningen du advarer mot, jeg er avviket, jeg er nasjonen innen nasjonen."

Siden fikk hun massiv støtte for svaret sitt.

Fatima satt på NRK i beste sendetid på direkten og kritiserte den frykten hun mente Hans Rotmo var med og spredde om alle dem som er "nasjonen innen nasjonen".

Glad for 9. plass

Men to år etter er Fatima fortsatt ensom med å representere "nasjonen innen nasjonen", i alle fall på stortingsvalglistene i dette fylket.

Den unge kvinna står på en beskjeden 9. plass på Arbeiderpartiets stortingsliste. På den plassen står det: Fatima Hazzam Almanea.

Fra den plassen er ingen mulighet til å komme på Stortinget.

Arbeiderpartiets kampkandidat for nå ungdommen på fjerdeplass, han som vil få varaplass på Stortinget, er en ung, norsk mann fra nabokommunen Levanger.

Men Fatima er glad for at hun ble spurt om å stå på lista, og mener det er viktig at innvandrere i framtida blir mer synlige i politikken, som ellers i samfunnet.

Snakker dialekt som alle andre

Alt handler om å gjøre en god jobb der du er, sier Fatima Almanea. Foto: Leif Arne Holme / Adresseavisen

– Æ synes jo at det e viktig at alle lista speile befolkninga og innvandrerbefolkninga e jo en del av representasjonsgrunnlaget te' politikeren, sier hun på klingende lokal-dialekt.

Hun opplever at det blir stadig flere med innvandrerbakgrunn som engasjerer seg i politikken, og er glad for det.

– Æ håpe jo at i framtida får vi et mangfold av minoritetsstemma og at de minoritetspolitikeran som finnes ikke bærre tar opp minoritetssaker.

– Kanskje Fatima Almanea kan bli intervjua om landbruksoppgjøret om nån år, reflekterer hun.

– Det hadde verri med og utfordra litt, og kanskje vist at en minoritetspolitiker ikke berre snakke minoritetssaker.

Selv vet Fatima ikke om hun kommer til å satse på politikk i det hele tatt. Det er andre ting som trekker og kanskje venter. Hun ønsker å ta utdanning. Imens skjøtter hun vervet sitt i kommunestyret i Verdal, opptatt av å gjøre en god jobb der hun er.

Bruker ikke Hazzam

På valglista til stortingsvalget står det Fatima Hazzam Almanea. Selv er hun bare Fatima. Fatima med smilet og de gode ordene, men også en pekefinger mot dem hun mener diskriminerer og nedvurderer. Fatima Almanea bruker ikke Hazzam-navnet til daglig. Hun mener navnet uansett ikke bør være et hinder for noen:

– Hvis æ vise mæ som en tydelig politiker, en som representere folket godt, så trur æ jo at folk vil sjå forbi navnet mitt, hvis det eventuelt sku vær' et hinder.