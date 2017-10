Farlig sykkelhærverk: – Dette er å gamble med livet

Trond Nordahl ved Malmo Sport og Jernvare i Steinkjer har fått inn flere titalls sykler med skaden de siste to ukene:

Girhendelen eller girøret i bakre hjul er blitt tråkket på, eller presset så hardt at det er ødelagt og ute av funksjon. Det har blitt en livsfarlig stopper, som først utløser seg når man for eksempel i motbakke girer om.

– Dette er å gamble med livet, plutselig kan det bli tverrstopp, sier den erfarne sykkelreparatøren.

Merker under giring

Steinkjer ungdomsskole er en av skolene hvor elever har opplevd å få ødelagt sykkelen den senere tid. Foto: Solvår Flatås / NRK

Nordahl har hørt flere historier den siste tiden om syklister som har mistet balansen når sykkelen har rykket til og stoppet, på samme måte som når man stikker kjepper i et hjul. I disse tilfellene er det girhendelen som plutselig bøyer seg inn og opptrer som «kjeppen».

– Det er den samme historien som gjentar seg. Jeg trenger ikke engang å spørre om sykkelen har stått parkert utenfor en skole, forteller Nordahl.

Han har vært sykkelreparatør i en mannsalder. Fenomenet de siste par ukene er nytt, og han tror ikke det er tilfeldig. Han er ganske sikker på at dette er hærverk.

– Det kan ikke være tilfeldig at et titalls sykler plutselig har fått samme skade, og at alle syklene tilhører skoleelever, sier Nordahl.

– Giret må være må være fysisk vridd eller sparket på, sier sykkelreparatøren. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Høres ut som hærverk

Skader i så stort omfang, over en tidsbegrensa periode, tror heller ikke Syklistenes Landsforening at kan være tilfeldig.

– Det høres ut som om syklene er utsatt for hardt spark eller støt, og at det er hærverk, sier fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening, Mats Mikael Larsen.

Han sier muligheten for å havne i en ulykke er potensielt stor og at det er bra sykkelreparatør Nordahl advarer syklistene.

– Det må også vurderes om politiet skal kobles inn, sier Larsen.

Press, spark eller støt

Flere sykkelreparatører NRK har snakket med sier skader på girøret kan oppstå når sykler står parkert tett sammen. Det er likevel uvanlig med så mange sammenlignbare skader i samme by i en kort tidsperiode.

Mats Mikael Larsen er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening. Foto: Syklistenes Landsforening

– Dette kan ikke ha skjedd uten at noen fysisk har tråkket eller presset hardt mot girhendelen, sier Trond Nordahl.

Sykkelverkstedet har også tidligere opplevd at spesielle typer hærverk er gjentagende i perioder, men så omfattende problemer med ødelagte gir er et nytt fenomen.

– Vi på sykkelverkstedet har diskutert hva vi skal gjøre med situasjonen og synes det er riktig å advare syklistene, sier Nordahl.

Sykkelverkstedet mener situasjonen er spesielt farlig fordi man ikke merker hærverket før man girer om.

Rektor Thomas Herstad ved Steinkjer ungdomsskole kjenner ikke til problemet, men vil undersøke saken.