Farlig gass stengte Væretunnelen

Tunnelen ble stengt like over klokken 09:00 i dag tidlig. Tunnelen åpnet igjen i 11-tiden.

– Gassen har roet seg, men vi har litt kommunikasjonsfeil med tunnelen og viftene, så siden vi har ikke styring der er det greit å stenge, sa Henrik Holmstad ved vegtrafikksentralen, rundt klokken 10.

For mye karbonmonoksid

Han opplyser at de var for høye verdier av CO som gjorde at de måtte stenge.

– Vi er ikke helt sikre på hvor lenge det vil være stengt enda, så tunnellen er stengt inntil videre, sa Holmstad etter stegningen.

Omkjøring på stedet er skilta.

Farlig å puste inn CO

Ved for høye verdier av CO (karbonmonoksid), også kalt kullos, i lufta vil det være vanskelig for blodet i kroppen å frakte oksygen.

Hvis man derfor puster inn for mye CO vil man ikke få tilført oksygen til vevene i kroppen og blir derfor kvalt.