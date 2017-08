Arnulf Løken, bosatt i Levanger, var på tur nordover langs E6 i starten på august i år da det nesten smalt.

Like sør for Melhus i Sør-Trøndelag ble han nærmest presset av vegen.

– Dette var i enden av en tofeltsveg hvor det er skiltet fletting. Fartsgrensa er 90 for personbil og 80 for campingvogn. Vi var godt inne i innsnevringen da en sort BMW presset seg forbi. Jeg måtte kaste bilen til høyre, og vi unngikk hverandre så vidt, sier Løken til NRK.

– Hvor nære var det?

– Det var nærmest lakk mot lakk, og det var skummelt, sier han.

Flere nestenulykker

Arnulf Løken formaner folk om å vise mer hensyn i sommertrafikken. Selv kom han ut for tre nestenulykker på to måneder. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

I løpet av to måneder på vegen har det vært flere nestenulykker. Samme dag, litt lenger nord, kunne det ha gått enda verre.

– Dette var ved avkjøringa til bensinstasjonen på Stav, nord for Trondheim. Vi hadde ligget bak en bil som kjørte i 60 i 90-sonen. Til slutt svingte han av motorveien og skulle opp mot bensinstasjonen. Vi skulle også ta av og fulgte derfor etter. Plutselig stopper han og svinger på nytt ut på hovedveien.

Det føreren av bilen foran Arnulf ikke ser, er at det kommer en annen personbil i full fart i samme felt.

– Det er takket være at den andre bilisten hiver seg over i ytterfeltet at dette går bra, sier Løken.

– Slitsomt å passe på alle andre

Løken er en rutinert campingvognfører, men sier det blir slitsomt å kjøre lenge.

– Du blir veldig oppmerksom. Det er ikke nok å være fornuftig selv, man må også passe på alle de andre i trafikken til enhver tid.

Han forstår at bilister som ligger bak kan bli utålmodige. Men slik norske veger er, er det håpløst for campingturister å kjøre det fartsgrensen viser, ifølge Løken.

– Man må bare ta hensyn til at mange vegstrekninger er både smale og svingete, og da må vi roe ned på farta.

Færre alvorlige ulykker

Sjef for utrykningspolitiet i Region Midt, Tor Magne Kalland, ber både førere av personbiler og campingturister om å vise hensyn til hverandre. Foto: UP

Sjef for utrykningspolitiet i Region Midt, Tor Magne Kalland, sier man alltid har slike grelle eksempler i trafikken, men at det positive er at de alvorlige ulykkene inntreffer sjeldnere.

– Det er færre alvorlige ulykker, og dødstallene minker, så det er bra. Vi håper det er folks holdninger som endres. Men det negative igjen er at vi i år ser flere førerkortbeslag grunnet fart enn på samme tid i fjor, sier UP-sjefen.

Kalland ber folk om å vise hensyn til hverandre.

– Bilister må være tålmodige, og huske at det er ikke så mye tid å spare på forbikjøringer. Mens campingturistene må være flinke til å slippe forbi ved kødannelser.

NRK har vært i kontakt med sjåføren av bilen. Han ønsker ikke å kommentere forbikjøringen.