Får trøstegave med parkeringsbota

Er du en av dem som har brukt lengre tid enn du skulle på julehandelen og kommet tilbake til parkeringsplassen og en gul lapp i frontruta?

Det kan være en kjedelig opplevelse. Dette har Trondheim parkering tatt tak i og vil derfor gi feilparkerte trøndere et lite plaster på såret.

– Hvis det er noen veldig spesielle tilfeller der noen virkelig har parkert i god tro og ikke helt har fått med seg hva som er rett, og hvis det er mye som er tungt og trasig, så kan det være at de er heldige og får en kinobillett, sier parkeringsvakt i Trondheim parkering, Siv Bogfjellmo, til NRK.

Blandede følelser

Parkeringsvakt i Trondheim parkering, Siv Bogfjellmo, gir ut kinobilletter kun i spesielle anledninger. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Like før jul kan det være vanskelig å finne parkering i sentrum, og det er fort å glemme at billetten har gått ut mens man står i kø til pakkedisken. Frustrasjonen kan være stor når en parkeringsbot er det som venter på slutten av dagen.

– Folk blir jo selvfølgelig glade når de får en kinobillett, men får de parkeringsbot i tillegg, så blir det jo litt blandede følelser, sier Bogfjellmo.

– Får du mye kjeft?

– Nei, det hører til sjeldenhetene, men det er klart at folk er ekstra stressa før jul. Kanskje har de brukt mer penger enn de egentlig burde ha gjort, og hvis de får en parkeringsbot i tillegg, så kan det være dråpen som får begeret til å flyte over. Da må vi bare prøve å håndtere det så godt vi kan.

Plaster på såret

Drift- og kontrollsjef i Trondheim parkering, Steinar Myhr, vil at kinobilletten skal være et plaster på såret. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Drift- og kontrollsjef i Trondheim parkering, Steinar Myhr, forteller at det føles godt å kunne gi et lite plaster på såret til de som har blitt rammet av bøter før jul.

– Vi er klar over at julestria er hektisk for mange og i den forbindelse prøver vi å roe stemninga litt ved å dele ut kinobilletter i enkelte settinger der bileieren kommer rett etter at vi var ilagt en bot, sier Myhr.

Bogfjellmo råder imidlertid trønderne til å stresse mindre og roe mer ned før jul.

– Ta det med ro, let etter en lovlig parkeringsplass og last ned Smartpark slik at du har betalingsløsningene klare, sier hun.