Får kritikk etter journalsnoking

En leder i Trondheim kommune får kritikk av fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å ha snoket i pasientjournaler. – Dette er et alvorlig lovbrudd, mener fylkeslegen. Fylkeslegen mener også at kommunens ledelse er medansvarlig for lovbruddet, skriver Adresseavisen.