Får kritikk etter at kvinne døde

Fylkeslegen mener kvinnen ikke fikk forsvarlig hjelp, skriver Trønder-Avisa.

Det var den 12. mai i år at kvinnen kom til legevakta for å få hjelp. Bare en time etter at hun ble sendt hjem igjen, døde hun.

To ble siktet

Omstendighetene rundt dødsfallet gjorde at politiet siktet to personer for å ha noe med det å gjøre. Men siktelsene ble senere lagt bort. Det viste seg i ettertid at kvinnen døde etter en akutt svikt i de indre organer, ifølge avisa.

Marit Kverkild er fylkeslege i Nord-Trøndelag. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nå mener fylkeslegen i Nord-Trøndelag at legevakta i Steinkjer burde ha undersøkt kvinnen grundigere.

– Det mest alvorlige er at tilstanden hennes var uavklart og risikofylt da hun forlot legevakta. Alternativet kunne vært innleggelse på sykehus med en fortløpende observasjon av tilstanden hennes, sier fylkeslege Marit Kverkild til Trønder-Avisa.

Stor belastning

Ifølge avisa hadde kvinnen en kronisk sykdom, og de etterlatte mener dette ikke ble tatt alvorlig nok av helsepersonellet ved legevakta. For familien har dødsfallet og det som skjedde etterpå vært en stor belastning.

– Vi skal vurdere nødvendige tiltak, for å hindre lignende hendelser i framtida, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer til avisa.