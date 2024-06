Får fortsette viktig Alzheimer-forskning etter millionstøtte

Nasjonalforeningen for folkehelsen går inn med millionbeløp for å berge K.G. Jebsen-senteret for Alzheimers sykdom, etter at det stod i fare for nedleggelse.

Senteret ligger under NTNU og Kavli-instituttet hvor det i hovedsak forskes på hvorfor alzheimer oppstår i hjernen og hvordan man kan bekjempe dette.

Millionavtale

K.G. Jebsen-senteret er avhengig av donasjoner og sponsorer for å kunne fortsette forskningen og begynte å gå tom for midler idet en nye samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen ble inngått.

Ifølge samarbeidsavtalen vil Nasjonalforeningen årlig gi 5 millioner kroner til instituttet over en femårs periode – med en intensjonsavtale om fortsettelse.

Les også Mange kan ha demens uten å vite det: – En kjempeutfordring

– Nasjonalforeningen har støttet demensforskning i mange tiår, men nå tar vi steget videre med partnerskap på det som fra neste år skal hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter.

Det sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.



– Selv om 5 millioner årlig gjør oss til hovedsponsor, håper vi at dette kan bli et spleiselag mellom det offentlige og frivilligheten, legger hun til.

Verdensledende

Senteret som fra høsten 2025 skal hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter, vil fortsette å forske på hvordan Alzheimer oppstår i hjernen, de tidlige stadiene av sykdommen og på behandling mot Alzheimers sykdom.

– Vi ved Kavli-instituttet er verdensledende på området i hjernen som skaper stedsans, tidssans og hukommelse, som er de hjernefunksjonene som rammes først og hardest av Alzheimers sykdom, sier Edvard Moser.

Les også Dette mener norske eksperter vi kan glede oss over innen demensforskning

Sentret har nylig gjennomgått en evaluering av et internasjonalt panel av verdensledende eksperter på området.

– I rapporten står det blant annet at sentret har potensial for verdensomspennende innvirkning i tidlig oppdagelse av EC-dysfunksjon. Det vil være avgjørende for å implementere nye og kommende behandlinger for Alzheimers sykdom som er mest effektive i tidlige stadier.

K.G. Jebsen-senteret for Alzheimers sykdom får 5 millioner årlig i en periode på fem år. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg kjenner på en enorm trygghet og lettelse med å få Nasjonalforeningen og deres unike kompetanse med på laget, legger May-Brit Moser til.