Får flere politistillinger

Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal får til sammen 67 ekstra, foreløpige politistillinger under NATO-øvelsen Trident Juncture i høst. Mer enn 40.000 soldater fra 30 land er i Norge fra 25. oktober til 7. november for å delta under det som blir NATOs største militærøvelse siden 2002.