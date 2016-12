Fant to skjelett under kirkegulvet

Kirkeverge Eli Ødegård sier funnet var en stor overraskelse. Fra før av visste de at det befant seg to skjeletter under kirkegulvet, men nå er det funnet to til, skriver Trønderbladet.

– Vi vet ikke hvor gamle skjelettene er, men de er trolig lagt der, uten å være begravet. De kan være fra den forrige kirka, men det hersker litt tvil om hvor den stod nøyaktig. Skjelettene er av voksne mennesker, og ble nå registrert, men får ellers ligge i fred, sier Ødegård til Trønderbladet.

Kirkevergen forteller at det kunne vært interessant med en tidsdatering ved karbonanalyser, men dette foreløpig ikke har vært drøftet.

Ødegård forteller at er det tørt og fint mellom tregolvet og bakken under Støren kirke, og at det er gode forhold for å bevare gammelt materiale.