Fant kistenagler fra Ove Bjelkes sarkofag i Austråttborgen

Åustrått har gjennom nesten tusen år vært sete for storfolk, og den staselige Austråttborgen står der den dag i dag.

Landskapsarkitekter jobber nå med å rekonstruer den staselige hagen i herregården.

Det er under graving i hagen de har gjort de spesielle funnene.

– Ringen er i sølv fra enten tidlig middelalder eller vikingtid. Våpenskjoldet med horn er slekten Bjelke og de to vi fant er trolig kistenagler fra Ove Bjelkes sarkofag. Våpenskjoldet i gull tilhører den utdødde norske adelsslekten Bolt som døde ut med erkebiskop Aslak Bolts sønn, forteller historiker Daniel Johansen ved Ørland kultursenter til NRK.

Det var Ove Bjelke som i årene 1654–1656 fikk oppført den staselige Austrått-bygningen i barokkstil.

Det var Ove Bjelke som fikk oppført det staselige borglignende slottsanlegget på Austrått mellom 1654 og 1656. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Unik hage

Hagen på Austrått var en gang staselig og unik, i stil med herregården den var en del av på 1600-tallet.

Men hagen gikk i historiens glemmebok. Denne uka har hagen blitt gravd frem igjen. Det faglige ansvaret for utgravningene har institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Historiker Daniel Johansen ved Ørland kultursenter forklarer:

– Konklusjonen er at det har vært en del av en hage her på midten av 1600-tallet, som ble anlagt som en del av det store prosjektet som Ove Bjelke satte i gang. Det er veldig spennende at landskapsarkitektene nå kan fastslå det, ut fra hvordan stisystemene i bakken er. De kan lese hva som er fra 1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet, sier Daniel Johansen.

Dette er noen av funnene etter gravingen. Ringen er i sølv fra enten tidlig middelalder eller vikingtid. Våpenskjoldet i gull tilhører den utdødde norske adelsslekten Bolt som døde ut med erkebiskop Aslak Bolts sønn, ifølge historiker Daniel Johansen. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Skal rekonstruere hagen

Et snitt i bakken viser midtaksen fra Ove Bjelkes hage med steinsettinger på hver side av grusgangen. Denne er fra midten av 1600-tallet, forteller han.

Neste år blir det mer graving og flere undersøkelser for å finne ut mer om hvordan hagen var avgrenset.

Målet er å rekonstruere hagen slik den var på 1600-tallet.

– Vi skal restaurere landskapet, det er hele poenget. Men vi må først vite hva vi har, før vi vet hva vi skal gjenskape. I dag er alt usynlig, forklarer Johansen.