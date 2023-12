Natt til lørdag fikk politiet melding om en boligbrann i Malvik.

Rundt halv 11 lørdag formiddag ble det bekreftet at en person omkom i brannen.

Krimteknikere er på plass for å gjøre nærmere undersøkelser.

Dør til dør

Men det var da brannvesenet gikk fra dør til dør og evakuerte nærliggende hus at de oppdaget noe helt annet.

– Brannvesenet tok seg inn i et av nabohusene og gjorde funn av det som kan virke som en «hasjplantasje», sier politibetjent Hans Christian Storset Jannisson.

Politiet har tatt beslag i både cannabisplanter og dyrkingsutstyr.

– Personen var ikke hjemme og har ikke blitt informert om verken brannen eller noe annet, sier operasjonsleder Trond Hangaas.

I tillegg til plantene ble det funnet en del dyrkingsutstyr. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Avhør

– Det hører med en del utstyr til en sånn plantasje. Å kvitte seg med plantene var fort gjort, men det er resten som blir et krevende arbeid. Det er mye utstyr.

Storset Jannisson sier at det er for tidlig å si noe om hvor store mengder det er snakk om, men at de vil starte en etterforskning.

– Saken blir etterforska på vanlig måte. Det blir avhør og saken vil mest sannsynlig bli ført for retten.