– Det er et stort tap, men det er lidelsen til dyret jeg tenker mest på, sier Olav Hatland.

Han fant kua si død i vannkanten med en blå plastdunk på hodet. Kua beitet på en holme ved eiendommen deres. Det var der de fant henne.

Plastdunken skal ha sittet så godt fast at de måtte skjære den av hodet hennes.

– Hun har nok antakeligvis stukket hodet ned i den og ikke fått det opp igjen, slik at hun ble blind, sier han og fortsetter:

– Enten så har hun havnet på sjøen slik at hun druknet, ellers så har hun fått for lite luft slik at hun kvaltes.

Et kjent problem

Siri Martinsen forteller at skilpadder, seler, hvaler og fisk er særlig utsatte for å dø av å vikle seg i og spise søppel i havet. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

I fjor sommer ble det forbudt med flere typer engangsplast i Norge, blant annet sugerør, kniver og gafler. Forbudet har bakgrunn i et EU-direktiv som ble vedtatt i 2019 om å redusere miljøkonsekvensene av noen former for plastprodukter.

Siri Martinsen er leder i Noah – for dyrs rettigheter. Hun reagerer sterkt på bildet Hatland har tatt av kua med plastkannen rundt hodet.

– Det er jo en utrolig trist situasjon hvor dyret helt klart har lidd og vært veldig redd. Det er veldig vondt å se, sier Martinsen.

Hun legger til at det ikke er uvanlig at dyr dør av søppel i havet.

Det er særlig sjøfugler som blir rammet, ifølge henne, som sier nesten 40 prosent av sjøfugler er på den globale rødlista over utrydningstruede arter.

– Forskere mener den største dødsårsaken for disse er at de setter seg fast i fiskeredskaper, inkludert forlatte redskaper, sier Martinsen.

Hatland fikk til slutt skåret av plastdunken. – Den satt bom fast, forteller han. Foto: Olav Hatland

Store mengder søppel

Hatland fikk smertelig erfare konsekvensene av mengden forsøpling langs strender og holmer, og han uttrykker en stor frustrasjon over all søppelet som driver inn fra sjøen.

Han forteller at han og familien plukker søppel fra eiendommen sin jevnlig, men at det stadig kommer mer.

Ifølge han har også sjøen vært veldig høy den siste tiden, noe som har drevet inn enda mer søppel i strandkanten.

– Jeg synes det er voldsomme mengder som kommer.