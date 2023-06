En gravemaskinfører arbeidet med å fjerne masse da det plutselig dukket opp planker utenom det vanlige.

Bygningsarbeiderne ble nysgjerrige på hva dette kunne være.

– Vi har ikke så mange funn av denne typen, og derfor er det så spennende, sier en engasjert Staale Normann, marinarkeolog ved NTNU vitenskapsmuseet.

Den utgravde båten ligger fortsatt i leira ved Trondheim Sentralstasjon, men skal etter planen flyttes. Foto: Fanny Feragen Solheim / NRK

Spennende konstruksjon

Etter mer utgraving i leira begynte konstruksjonen å ta form som en båt.

Både fylkeskommune og fagmyndigheter ble varslet.

– Vi har funnet en båt, forteller Normann. Båten er 12 meter lang og omtrent 3,5 meter bred.

Og ikke minst veldig gammel.

Innkapslet i leire

Funnet som er gjort kan foreløpig dateres tilbake til 1800-tallet.

– Det er en båt som har ligget her før utfyllinga i siste halvdel av 1800-tallet, så den er eldre enn 150 år, forteller Normann.

Båten er ikke sjødyktig med det første, men den er likevel godt bevart.

– Den har ligget innkapslet i leire, forklarer Normann.

Dermed har båten blitt godt bevart i leira på grunn av mangelen på oksygen.

Unikt funn for havnebyen

Ved å finne en sånn båt kan man lære mye om havnebyen Trondheim.

– Funnet viser at her har det vært bra med aktivitet, og det har nok ligget mange slike båter på sjøen, forteller Normann.

Han forklarer at gjennom arbeidet med båten kan vi få innblikk i hverdagshistorie fra Trondheim som vi ikke kjenner til. I tillegg kan vi lære om hvordan den er bygd.

Båten er en lekter, bygd for transport av litt tyngre og kraftigere gods. Den er ikke bygd for egen fremdrift, men har blitt trukket av et annet fartøy.

Fra venstre: Arnfinn Aune fra Veidekke, marinarkeolog Staale Normann og byggherre Arne Hognestad foran funnet av båten. Foto: Fanny Feragen Solheim / NRK

Flyttes videre

Arbeidet med Trondheim Sentralstasjon stoppet naturlig nok opp i området rundt funnet.

– Men heldigvis i et område som ikke var så kritisk fremdriftsmessig, forteller Arnfinn Aune fra Veidekke.

Nå gjenstår det fotografering og dokumentering av båten.

– Vi har begynt å ta bilder og skal lage en 3D-modell. Det er første runde i dokumentasjonsarbeidet, forteller Normann.

Nå er planen å grave seg under båten for så å heise den opp med en kran. Båten blir foreløpig flyttet til et annet sted på området for videre undersøkelser.