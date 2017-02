Fakkeltog til ingen nytte

Tirsdag kveld gikk rundt 300 personer i Grong i fakkeltog mot nedleggelse av asylmottaket i kommunen. Håpet var at bestemmelsen om nedleggelse ville utsettes. Slik blir det ikke.

For etter en totimers samtale mellom ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy, Hero mottak, Utlendingsdirektoratet og fylkeskommunen ved UDIs lokaler i Trondheim sentrum er det slutt. Asylmottaket legges ned 30. april.

Hadde håp om utsettelse

Det var en tydelig skuffet ordfører som kom gående ut fra møtelokalet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Åkerøy hadde forhåpninger om at nedleggelsen ville bli utsatt til september.

– Litt skuffet er jeg selvsagt, det er det ikke noen tvil om. Når du reiser på et slikt møte har du selvsagt store forhåpninger om å lykkes. Det gjorde vi ikke i dag, og det må vi bare ta konsekvensene av og akseptere, sier Åkerøy.

Skjalg Åkerøy er skuffet etter møtet med UDI. Foto: Pål Haugbro / NRK

– Krevende å miste en hjørnesteinsbedrift

Åkerøy er stolt over at rundt 300 sambygdinger tirsdag kveld gikk i fakkeltog for asylmottaket. Nå ser han at nedleggelsen byr på utfordringer.

– Det er klart det er veldig krevende å miste en hjørnesteinsbedrift med tilsvarende cirka femten årsverk som vi nå ser vil forsvinne etter hvert. Men det varmer veldig når bygdefolket støtter opp om et sånt mottak. Det har tross alt holdt på i 19 år, og det er mye kompetanse som har kommet på plass gjennom de årene.

UDI har forståelse for skuffelsen

Regiondirektør i UDI Midt-Norge, Rune Vordahl, har stor sympati med Grong kommune og forstår skuffelsen til ordføreren etter onsdagens møte. Samtidig sier han at de ikke hadde noe annet valg enn å legge ned mottaket fordi antall asylsøkere som kommer til Norge går ned.

– Vi er nødt til å ta ned kapasiteten. Dessverre falt loddet på Grong mottak denne gangen. Vi har stor sympati med de ansatte og kommunen. Vi legger veldig godt merke til engasjementet, og synes ikke dette er noen artig situasjon vi heller, sier Vordahl.

Rune Vordahl forstår skuffelsen etter onsdagens møte. Han er også rørt over engasjementet til befolkningen i Grong. Foto: Pål Haugbro / NRK

– Hvilken fremtid går asylsøkerne i møte nå?

– Asylsøkerne i Grong blir ivaretatt på en veldig god måte. Fortsatt er det veldig engasjerte medarbeidere på Grong mottak som vi vet kommer til å stå på helt til siste slutt på mottaket. Så vil de bli flyttet til andre mottak eller eventuelt bosatt hvis det er det som er status.