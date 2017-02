Fakkeltog for å bevare asylmottaket

For litt over ei uke siden ble det kjent at UDI legger ned asylmottaket i Grong. Nyheten har vekket engasjement i kommunen, og tirsdag aksjonerer folk med fakkeltog gjennom Grong sentrum.

– Nyheten om nedleggelsen kom som lyn fra klar himmel. Jeg tror jeg har hele bygda bak meg når jeg sier at vi ønsker å slå ring om mottaket, sier en av initiativtakerne, Guro Holtmon Myrvold.

– Sitter med tårer i øynene

Hun forteller at responsen har vært overveldende etter de tok initiativ til fakkeltoget.

– Mottaket betyr mye for veldig mange, og det er mange som sitter med tårer i øynene når jeg prater med dem. De skjønner ikke hva som foregår. Hvorfor legges et velfungerende mottak ned?

Mottaket har vært i drift siden 1998, og er et desentralisert mottak. Det vil si at asylsøkerne bor i boliger rundt om i bygda, og ikke samlet på ett mottak.

– Det er spesielt, og gjør at asylsøkerne føler mer at de er en del av befolkningen. Integreringa vil jeg påstå er bra i Grong, og det er verdt å kjempe for, sier Holtmon Myrvold.

Grong mottak har vært i drift siden 1998. Administrasjonen i Grong kommune har beregnet at omtrent 15 årsverk i kommunen vil forsvinne som følge av nedleggelsen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Ødelegger en familie

Massoud Ibraheem har selv vært asylsøker i Grong, men har nettopp fått oppholdstillatelse. Han synes det er trist om mottaket blir lagt ned.

– Mottaket har så snille og profesjonelle ansatte, og Grong har vært et godt sted for asylsøkere, sier han.

Han er en av flere som vil holde appell under fakkeltoget.

– Dette var feil avgjørelse av UDI, sier Ibraheem.

– Av alle ting som skal sentraliseres, så tenker jeg at dette er det minst fornuftige, legger Holtmon Myrvold til.

Selv jobber hun som lærer på den videregående skolen, og hun ønsker at ungdommene skal ha muligheten til å jobbe i hjemkommunen.

Ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy, er imponert over engasjementet til folk i kommunen. Foto: Randi Wilsgård/NRK

– Jeg kjente at nå må vi våkne. Nå må vi gjøre noe. Vi kan ikke sitte stille å se at arbeidsplasser pulveriseres, sier hun.

Prøver å forlenge oppsigelsestiden

Ordfører i kommunen, Skjalg Åkerøy, har siden nyheten kom kjempet for mottaket. Sist uke var han i møte med UDI, og nå planlegger han et nytt møte med HERO, UDI og fylkeskommunen.

– Først og fremst jobber vi med å få forlenget oppsigelsestiden til første september. Om vi får til det vil tiden vise, sier Åkerøy.

Han er imponert over engasjementet til folk i kommunen.

– Vanligvis er det jo folk som går i fakkeltog mot mottak, så det er fantastisk. Det er godt å se at bygdefolket engasjerer seg.