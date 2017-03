Færre fisk forsvinner

Også andre fiskeslag rømmer - 62.000 regnbueørret og 726 kveite i 2016. Tallene er foreløpige, de kan bli justert, og de er basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen.

Mere fisk - færre rømminger Jens Christian Holm, direktør i kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: Øystein Nygård / NRK

Siden skrekkåret 2006, da det rømte 921.000 laks, har det blitt både strengere regler og økt tilsyn fra forvaltningen, og bedre forebyggende arbeid i bransjen.

– Vi har et stykke igjen. Men med stadig mere fisk i sjøen, er færre på avveie et tegn på at det går rette veien.

Det sier Jens Christian Holm, direktør i kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Holm viser ellers til at Fiskeridepartementet nå behandler et forslag til strategi mot rømming. Høringsuttalelsene finner du her.

Nullvisjon og gjenfangst

- Vår visjon er null

Tarald Sivertsen, leder av rømmingsutvalget i Sjømat Norge Foto: Cermaq

rømming fra norske havbruksanlegg. Dersom uhellet er ute, blir alle krefter satt inn på å fange den rømte fisken.

Det sier Tarald Sivertsen, leder av rømmingsutvalget i Sjømat Norge. I fjor ble ti prosent av den rømte laksen gjenfanget, enten i elvene eller i sjøen. Det viser tall fra Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk, OURO. Antallet rømt laks er redusert i 37 elver over hele landet. Det er havbruksbedriftene som betaler for å fiske ut rømt oppdrettslaks.

– Av 400 millioner fisk i sjøen til enhver tid, er 126.000 rømte egentlig et bra forholdstall. Og det kommer til å gå ytterligere ned i årene som kommer.

Sivertsen har tro på at de utviklingskonsesjonene som nå er på gang om nye måter å bygge mærer på vil bringe tallene enda mer ned.