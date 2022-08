Første natt i fadderuken endte med «feststøy, skrik og skrål» ​​​​​​​

– Fadderuken er i gang.

Det sier operasjonsleder i politiet, Ole Petter Hollingen.

Før helgen skrev NRK om bydelen Møllenberg i Trondheim der det ble festet så mye og så langt på natt i fjor, at det i år er satt inn egen vekter for å forsøke å få ro på natten.

Men allerede første dag med egen vekter i fadderuken, har det kommet inn svært mange meldinger politiet beskriver som «feststøy, skrik og skrål».

De har også hatt en rekke meldinger om overstadig berusede personer som har blitt håndtert av både politi og helse

– Det er særlig rundt Møllenberg og områdene der, sier operasjonslederen.

Syns det har gått greit

– Det er selvfølgelig en del mer meldinger enn man hadde håpet. Samtidig ser man at det stort sett har vært stille og rolig når politiet har ankommet festene.

Det sier leder i Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen.

– Folk har roet seg når politiet har kommet og det har vært en god dialog. Så det virker å være et godt samarbeid med politiet.

Christiansen sier de følger godt med på situasjonen framover, og sier at de kommer til å ha tett dialog med alle som kan bli berørt av studentfesting.

– Vi har en faddervakt-ordning som er ute i byen på natten og følger med. De gir mat og vann til studentene. Så vil vi høre med politiet, beboere på Møllenberg, kommunen og flere hvordan de opplever fadderuken, og om det er noe vi må justere.

Kommunedirektør Morten Wolden sier han ikke har fått rapporter på at det var mye bråk i natt.

– Vi må regne med at det skjer ting. Vi har Nordens største universitet, og vi ønsker studentene velkommen. Så noe toleranse må vi ha, bare det ikke tar av.

Leder i Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forbereder seg på å ikke sove

NRK har snakket med flere som bor på Møllenberg. Noen forteller om at de har hørt en del bråk, mens andre sier at de har hørt lite.

Ellen Loxley sitter i styret i Møllenberg og Rosenborg velforening, og er ikke overrasket over at det har vært noe bråk.

– De som bor på Møllenberg forbereder seg på å ikke sove på en uke, og slik skal det ikke være.

– Jeg syns det var skuffende at det var så mye bråk, men det er bra at folk sier fra.

Hun håper det går greit for seg resten av fadderuken, og sier at hun syns det virker som at linjeforeningen er bedre forberedt i år.

Hun syns det er skuffende at det ble bråk i natt, men syns likevel det er fint å få studentene tilbake.

– Det er kjekt å få studentene tilbake, men det må gå an å finne en middelvei, sier Loxley.