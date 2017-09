Facebook svekker immunforsvaret

Det er en studie fra Regis University i Denver, Colorado, som viser at kronisk stress fra for mye bruk av Facebook fører til økt sykdomsrisiko.

– Du skal alltid være skeptisk til amerikansk forskning, men nå er det ikke bare en enkeltstudio, men flere studier som viser vitenskapelig sammenheng, så nå tenker jeg at det er god grunn til å være skeptisk til sosiale medier, sier psykolog Svein Øverland, seksjonssjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital.

– Jeg sammenligner det med da skadevirkningene etter røyking kom. Vi ønsket ikke å tro på det heller, sier Svein Øverland, psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Foto: NRK

Sosiale medier førte til både fysisk og psykisk sykdom

Forskere ved Regis University i Denver, Colorado, har fulgt en gruppe studenter i ti uker for å se hvem som pådrar seg forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner underveis.

I forkant har forskerne funnet ut hvor mye tid studentene bruker på Facebook daglig, hvor mye de sover og hvor fysisk aktive de er. Dessuten hvor engstelige de føler seg og hvor sosiale de er.

– Undersøkelsene viser at folk har angstreaksjoner, altså rapporterer økt angst når de er på Facebook og etterpå, og at det de som er mye på Facebook faktisk også har fått målt mer sykdommer i de øvre luftveiene, enn de som ikke er på Facebook, sier psykologspesialist Svein Øverland.

En av studiene som viser sammenheng mellom Facebook og psykisk/fysisk sykdom er utført ved Regis University i Denver, Colorado. Foto: (Universitetets hjemmeside)

Økt fare for angst og luftveisinfeksjoner

De ungdommene som logger ofte inn på Facebook kjenner, ifølge undersøkelsen, mer angst og uro og pådrar seg flere luftveisinfeksjoner enn andre. Med andre ord ser det å være mye på Facebook ikke ut til å være bra for helsen, og det uavhengig av hvor mye du sover eller hvor fysisk aktiv du er. Det er ikke mangel på søvn og mosjon som gir utslag, viser denne og andre studier.

– Før trodde man at det var stillesitting som førte til at man ble tjukkere og også hadde mindre kontakt med venner, men i den nyere forskningen har man kontrollgrupper som sammenligner folk som er stillesittende av andre grunner, og likevel vil folk som er mye på sosiale medier få et dårligere immunforsvar og en dårligere rapportert psykisk helse enn andre, sier psykologspesialist Svein Øverland.

Forskerne fulgte ungdommer som var to timer, eller mer, på sosiale medier hvert døgn. Foto: Lars Eie / NRK

Flere undersøkelser viser det samme

En annen undersøkelse fra University of San Diego viser at folk som bruker Facebook mer enn to timer i døgnet har generelt dårligere allmenntilstand, legger på seg og har dårligere selvbilde enn andre.

Studiene viser at dersom du er ung og bruker mer enn to timer på sosiale medier hvert døgn, går det utover psykisk helse og immunforsvar.

Å være sosial og ha mange venner ser ikke ut til å beskytte de unge fra å få skader.

– De nyere studiene viser at dette gjelder ikke bare folk med et sparsomt sosialt nettverk, men også folk med mange fysiske venner, sier Øverland.

Han sammenligner det med da skadevirkningene etter røyking kom og folk ikke ønsket å tro på det heller.

– Jeg tenker at om noen år har vi kanskje advarsel på Facebook, og på telefonen også, for den saks skyld, sier Svein Øverland.