F-35 må oppgraderes

Alle de norske kampflyene må oppgraderes innen 90 dager for å unngå skadelige vibrasjoner i motoren, skriver Forsvarets Forum. Oppgradering skjer etter at et amerikansk F35B-fly (ikke samme typen som Norge har) krasja på rullebanen i Fort Worth i Texas i midten av desember.

Oppgraderingen som må gjøres tar kun fire til åtte timer, og fører ikke til at flere fly blir satt på bakken.