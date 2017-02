F-16 koster fortsatt en milliard kroner i året

Luftforsvaret opplyser til Adresseavisen at materielldriftsutgiftene til F-16 i dag ligger på rundt én milliard kroner i året.

Fremdeles gjøres det kontinuerlige oppgraderinger på de snart 40 år gamle flyene.

– Det er nødvendig for å sikre at de kan være operative, sier den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

F-16 skal etter planen fases helt ut i 2021–2022 når Evenes står klar til å ta over kampflyberedskapen.

– Utfasingen av F-16 starter i 2017 og er knyttet til mottak av F-35 i Norge. Kostnaden på drift av F-16 vil i årene fremover reduseres fordi vi bruker dem mindre, mens kostnaden per flytime øker, skriver kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en epost.