– Dette er en veldig viktig dag for Forsvaret og Luftforsvaret. I dag markerer vi at vi samler all operativ virksomhet for F-16 i Bodø, sier generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.

Norge fikk sine aller første F-16 i 1980. Etter mange år i lufta fra både Rygge og Ørland, legges nå all virksomhet i Sør-Norge ned, og alle flyene flyttes til Bodø. Som et ledd i planen om å gå over til den nye flytypen F-35.

– Det har vært en fantastisk reise. Flyet har forandret seg mye. Det har kommet til mye ny teknologi og mange nye systemer, dette har vært fint å være med på, sier oberstløytnant og pilot for F-16 ved 132 luftving på Ørland, Bjørge Kleppe.

Kleppe har fløyet F-16 i 26 år. Nå blir han trolig med flytypen videre til Bodø.

800 ansatte ved Ørland flystasjon var samlet til markeringen for at F-16 flyttes til Bodø, og den 65 år gamle 338-skvadronen ved flybasen legges ned. Mannskap blir flyttet over til å fly og vedlikeholde F-35. Foto: Ingrid Lingaard Stranden/NRK

Første skarpe oppdrag i Kosovo

I sin tale til mannskapet ved Ørland flystasjon dro luftforsvarssjefen fram den store rollen F-16 har hatt i oppdrag for NATO.

Blant annet i Kosovo i 1999 som ble Norges første skarpe oppdrag etter andre verdenskrig. F-16 har også deltatt i 2003 i Afghanistan og i 2011 i Libya.

Skinnarland snakket også om hvor viktig det er at Norge på oppdrag fra NATO tilpasser seg den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, og mente at Norge har levert «relevant kampkraft» fra 338-skvadronen på Ørland i 65 år.

Hele 338-skvadronen legges ned. I stedet vil en ny, som betjener F-35, være den viktigste på Ørland.

– Folkene våre har levert operasjoner gjennom 65 år på en fantastisk måte og det er jeg utrolig stolt av, sier Skinnarland.

Generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, ble selv med opp i lufta og fløy med F-16 fra Ørland til Bodø. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Fløy i formasjon til Bodø

Norge har til sammen bestilt 52 fly av den nye typen F-35.

Ni av disse har landet på norsk jord, og er stasjonert på Ørlandet. Det blir levert seks fly årlig i puljer på tre og tre. Siste gang med leveranse var i september, og det ventes nye fly i vår.

Anskaffelsen av F-35 har en kostnadsramme på 83,3 milliarder 2018-kroner.

Etter planen skal Ørland komme i gang som operativ flybase for F-35 i løpet av året.



– Vi skal operere F-16 i tre år til. F-35 er ikke formelt sett erklært operativ, det vil vi gjøre innen utgangen av 2019. Det betinger at vi har nok fly, nok personell, piloter og vedlikeholdspersonell til å drifte nok fly og at de er på et treningsnivå som gjør de i stand til å levere operative oppdrag, sier Skinnarland.

Deretter skal Evenes bli såkalt fremskutt base i 2022

F-16 fra Ørland fløy i formasjon bort fra basen før de etter hvert møtte 12 fly fra Bodø og fikk følge den siste biten.