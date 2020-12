Evakuerte institusjon etter brann: Fire til legevakt for sjekk

Politiet fikk melding om brannen fra 110-sentralen klokken 23.44 fredag kveld, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til NRK. Det skal ha vært mye røyk i bygget.

– Da brannvesenet kom til stedet bekreftes det at det brenner i bygget. Evakuering har pågått og de har fått ut alle i bygningen, sier Bergstrøm til NRK like etter klokken 00.00 natt til lørdag.

I løpet av samtalen får Bergstrøm melding fra politipatruljene på stedet om at brannen er slukket. Politiet skriver på Twitter at fire personer ble evakuert. De fire tar seg til legevakt for undersøkelse, etter å ha blitt eksponert for røyk.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til brannen.

– Det har vi ikke undersøkt ennå. Det blir etterforskningsskritt i etterkant, sier Bergstrøm.