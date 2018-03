Våren 2017 døde en kvinne i 70-årene etter en kollisjon med et vogntog ved Koatunnelen på Røra i Inderøy kommune. Kvinnen kom over i motgående kjørefelt i en sving.

– Mamma kom bare 20 centimeter over gulstripen og traff det ene forhjulet til vogntoget, sier datteren til kvinnen til NRK.

Hun kjører ofte selv denne strekningen og synes veien er veldig trang, spesielt når man møter brede vogntog. Hun synes det er trist og unødvendig at E6 ikke er bedre på denne strekningen.

– Svingen er veldig krapp og veien er smal. Veien skulle vært utbedret på en eller annen måte. Jeg føler veldig med de pårørende etter den ulykken som var nå nettopp, sier hun.

KVINNE I 70-ÅRENE DØDE HER I 2017: Nå håper datteren til kvinnen at veien blir utbedret, slik at andre familier skal slippe sorgen etter flere alvorlige trafikkulykker på denne strekningen. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Enda en alvorlig ulykke på samme sted

Tirsdag denne uka var det enda en alvorlig trafikkulykke på samme strekning. Tre biler var involvert i en kraftig frontkollisjon, og én mann i 70-årene ble alvorlig skadd i ulykken.

Dette er en av de mest trafikkfarlige strekningene på dagens E6 gjennom Trøndelag, skriver Trønder-Avisa.

I løpet av de siste 30 årene har 21 personer blitt alvorlig skadd i trafikkulykker på den under fire kilometer korte strekningen mellom Røra og Bjørga, opplyser Statens vegvesen. Seks personer har mistet livet her – to av disse i fjor.

FLYDD MED LUFTAMBULANSEN: Én mann i 70-årene ble flydd til St. Olavs hospital etter en kraftig trafikkulykke tirsdag på denne strekningen av E6. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Trygg Trafikk mener at de alvorlige trafikkulykkene viser at det er et behov for en ny E6 i området.

– Dette er en svært ulykkesutsatt strekning og det må vurderes om det kan være aktuelle strakstiltak som kan gjøres, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Nord-Trøndelag, Frode Tiller Skjervø.

– Nullvisjon må gjelde også for denne delen av E6

ORDFØRER: Ida Stuberg (Sp).

Ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg (Sp), synes det er trist med alle ulykkene. Hun støtter Trygg Trafikk og etterlyser sikkerhetstiltak akkurat ved Koatunnelen.

– Med gårsdagens hendelse og tidligere ulykker, så må mer kortsiktige trafikksikkerhetstiltak nå vurderes. Nullvisjon må gjelde også for denne delen av E6, sier Stuberg til NRK.

Ikke nok til å defineres som ulykkesstrekning

Statens vegvesen mener veistrekningen ikke kommer inn under definisjonen ulykkesstrekning, selv om det har vært mange ulykker der.

SEKSJONSSJEF I STATENS VEGVESEN: Arild Hamrum-Norheim. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Da må det være ti ulykker med personskader de siste fem årene, innenfor en strekning på én kilometer, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Arild Hamrum-Norheim, til NRK.

Hamrum-Norheim opplyser at de ikke har noen planer om strakstiltak.

– Det er trangt rundt tunnelen, men veien er ikke unormalt trang. Den holder kravene til gul midtoppmerking, noe som betyr at den har tilstrekkelig veibredde.