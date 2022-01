I 22-tiden torsdag kveld erklærte Meteorologisk institutt at ekstremværet «Gyda» er over. Men Midt-Norge har fremdeles rødt farevarsel for flom og jord-, sørpe- og flomskred.

I tillegg blåser det kraftig mange steder. Det har fått flere tak til å løsne blant annet i løpet av natta.

I Sykkylven ødela vinden et tak på en driftsbygning i Holvevegen. Også i Sunndal fikk taket på et rekkehus problemer med vinden. Der holdt flere takplater på å løsne før brannvesenet fikk sikra dem.

Foto: Andrea Krüger / NRK

Isolert

Torsdag ble innbyggerne i Meråker i Trøndelag isolert fra omverdenen. Den eneste veien dit, E14 mellom Stjørdal og Riksgrensen, er stengt med ukjent åpningstidspunkt. Det har nemlig gått flere ras i området.

Samtidig stengte det svenske Trafikverket europaveien på den svenske siden av grensa i natt.

– Det er spesielt sårbart hvis noen blir akutt syke der. Den eneste måten en kan få folk til sykehus fra Meråker er med ambulansehelikopter eller redningshelikopter.

Det fortalte fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar til NRK seint torsdag kveld. Selv om en rekke veier i fylket er stengt, er Meråker et av få steder som mangler omkjøringsmulighet, opplyser Skar.

Flere evakuerte

Stjørdal kommune hadde beredskap hele natt til fredag. Totalt måtte 47 personer dra fra sine hjem på grunn av flomvannet.

Vannstanden i Stjørdalselva er på vei ned etter et toppnivå torsdag kveld.

– Vi forventer nå at vannstanden har nådd sitt høyeste, men må ta forbehold om at utviklingen videre vil bero på hvor mye nedbør og hvilke temperaturer vi får, fortalte Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes (Sp) til NRK seint torsdag kveld.

Det er usikkert når alle de evakuerte får dra hjem igjen.

Ordføreren i Molde håper de 44 evakuerte i Eresfjord får flytte hjem fredag. Torgeir Dahl sier til NRK at de skal gjøre en vurdering i løpet av dagen, men mye tyder på at de får flytte hjem til helga.

Innbyggerne i bygda ble evakuert natt til torsdag da Dokkelva holdt på å flomme over.

Opp mot 600 skademeldinger

Gjensidige forsikring anslår at bransjen totalt vil få mellom 500 og 600 skademeldinger på grunn av ekstremværet «Gyda»

Forsikringsselskapet hadde torsdag ettermiddag mottatt 150 skademeldinger. De fleste skadene kommer fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det er vannet som har skapt størst problemer. Flom- og vannskader står for over 60 prosent av skadene. Overvann fra terrenget har kommet inn i bygninger, bekker og elver har gått over sine bredder, samt tilbakeslag fra avløp, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Han påpeker at det erfaringsmessig er et etterslep på skademeldingene i forbindelse med slike uvær. Det er først når vannet har trukket seg tilbake og folk har fått tid til å se etter eiendommene sine at en ser det reelle skadeomfanget, påpeker Eklo.