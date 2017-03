Ett skritt nærmere eliteserien etter seier på bortebane

– Det ble en kamp vi faktisk førte. Før kampen hadde jeg ikke tenkt at vi skulle være det førende laget, sier trener for Nidaros Hockey Jan Morten Dahl.

– Har slitt med å score mål

Treneren er svært fornøyd med lagets innsats.

Traner Jan Morten Dahl roset laget for innsatsen etter kampen. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det endte med at vi var mer i offensiv sone enn i vår egen sone, sier Dahl.

Det ble til slutt seks mål for trønderne. Målscorere var Inge Stokvik, Marius Nielsen, Niklas Unger Nilsen, Andreas Svedlund og Fredrik Rennie Linge.

– Vi har slitt litt med å score mål. Vi har vært ganske tette bakover, men slitt med å få mål, sier Dahl.

Kjemper om plass i eliteserien

– Dersom vi tar to eller tre poeng mot Comet så er vi sikret. Dersom vi taper er vi avhengig av at Manglerud Star tar to eller tre poeng mot Kongsvinger, sier Dahl.

Treneren er fornøyd med hva laget har prestert i de siste kampene og har tro på seier i kampen mot Comet torsdag.

– Hvis vi spiller slik vi gjorde mot Manglerud Star på torsdag og Kongsvinger i dag, så tror jeg ikke Comet kommer til å klare å henge med oss, sier Dahl.

Han sier likevel at et opprykk til eliteserien ikke er så viktig.

– Det høres kanskje litt dumt ut, men det er ikke så veldig viktig. Det er en større krise i Kongsvinger om de rykker ned enn det er for oss å ta et år til i 1. divisjon, sier Dahl.

– Det er stort av guttene å klare det de har gjort. Vi har vært det beste laget i 1. divisjon gjennom hele sesongen, legger han til.

Selv om det i ifølge han ikke er så viktig med opprykk til eliteserien, så har kan likevel troen på at det kan skje.

– Jeg har hatt det hele sesongen. Vi har hatt stang ut i en del kamper, i dag har vi stang inn, sier Dahl.